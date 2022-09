Sucesión de Gennuso: sobran nombres y también la cautela

El escenario electoral en el municipio de cara al 2023 empieza a generar hipótesis y escarceos y pirotecnia variada, de los que participan dirigentes de todas las fuerzas políticas, atraídas por un juego que en algún punto les resulta adictivo.

Muchos de ellos coinciden en señalar que “es muy prematuro” cualquier lanzamiento a esta altura, cuando falta casi un año para la elección en Bariloche, pero también que la “instalación” previa -sobre todo de figuras poco conocidas- lleva trabajo y tiempo.

La danza de precandidaturas supera largamente la docena de nombres y se potencia ante el fin de ciclo del intendente Gustavo Gennuso, que en diciembre de 2023 terminará su segundo mandato.

En el oficialismo de Juntos Somos Río Negro dan por sentado que habrá un examen puntilloso de “capacidades” en la búsqueda del perfil adecuado y que la opinión de Gennuso va a pesar. Pero no será excluyente. La gobernadora Arabela Carreras no habla del tema, pero su candidatura a intendente es una variante a analizar.

Una fuente de ese partido aseguró que si se decide no habría margen para rivalidades internas. Si bien se trataría de un “descenso” sin antecedentes, la idea es que comandar el municipio de Bariloche -por la envergadura de la ciudad, su proyección y visibilidad- es un puesto político apetecible para cualquiera. Y JSRN, quiere asegurar el triunfo.

La misma fuente repasó otros dirigentes de Juntos que podrían terciar en la pulseada, como el actual diputado nacional Agustín Domingo, el legislador Juan Pablo Muena (quien sonó hace meses pero ahora perdió terreno) y varios aspirantes con interés manifiesto que provienen del Frente Grande, una de las fracciones que confluyeron en lo que hoy es el partido de gobierno en la provincia.

A la cabeza de esa minilista aparecen el ministro de Obras Públicas Carlos Valeri (quien ya fue candidato a intendente, derrotado por Gennuso), la actual presidente del Concejo Municipal Natalia Almonacid y la legisladora Claudia Contreras.

El actual intendente también pretenderá dejar un sucesor de su propia tropa y en principio se inclinaría por la actual jefa de Gabinete Marcela González Abdala, aunque no están descartados el secretario de Desarrollo Humano del municipio, Juan Pablo Ferrari (tendría el favor de las encuestas), y el exjefe de Gabinete Marcos Barberis, quien renunció hace pocos meses.

Consultado sobre la cuestión, el propio Barberis dijo que por ahora se tomó “un descanso”, pero mantiene diálogo frecuente con Gennuso. Aseguró que su aspiración de ser intendente está intacta y que de ser así, lo haría en la lista de JSRN. Descartó la opción de postular por otra fuerza.

Entre quienes buscarán el sillón máximo del Centro Cívico se anota también el actual concejal Pablo Chamatrópulos, del partido vecinal Podemos, quien ya fue candidato hace tres años y logró el 7,5% de los votos. “En lo personal es un sueño y una expectativa muy profunda”, dijo ayer Chamatrópulos, aunque aclaró luego que “hoy no es tiempo de ocupar energías en el proceso electoral”.

Trabajo lento

La precaución de no lanzarse antes de tiempo es lo primero que transmitieron varios de los consultados, sabedores de que al votante no le caen bien los apresurados. Pero también talla la necesidad de dar a conocer y “trabajar” la imagen de quienes no tienen alto nivel de conocimiento.

Es el caso de Eugenio Burzaco, exsecretario de Seguridad de la Nación, radicado desde hace un tiempo en Bariloche. La referente local del partido PRO Fernanda Chueri dijo abiertamente que trabajan por su precandidatura, pero “al revés que otras veces, la prioridad ahora es elaborar un proyecto serio para el municipio” y luego adosarle los nombres.

Admitió que Burzaco no tiene presencia territorialen Bariloche y llegado el momento necesitará enfocarse en ese objetivo. Si se trata de adivinar sus intenciones a través de la red Twitter no parece muy decidido, porque sus mensajes recientes casi exclusivamente se concentran en temas nacionales y no dedica atención alguna a Bariloche.

Tal vez el pronóstico más incierto en relación con las próximas elecciones tenga que ver con el futuro de la alianza Juntos por el Cambio (Bariloche por el Cambio, fue la etiqueta que llevaron en 2019), ya que el radicalismo está en plena convulsión interna y parece mayoritaria en su seno la idea de romper con el PRO y la Coalición Cívica. Un dirigente consultado ayer, que integra el comité Bariloche, dijo que el diálogo con el macrismo casi no existe y “se abren muchas posibilidades”.