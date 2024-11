Suspensión de Gloria Ruiz: «No se puede tolerar ningún hecho de corrupción», afirmó César Gass

Ayer, la Legislatura de Neuquén aprobó la suspensión de Gloria Ruiz. César Gass, diputado provincial por Neuquén, explicó en RÍO NEGRO RADIO, el proceso de investigación y las implicancias de la medida tomada en la sesión.

Escuchá al diputado provincial César Gass, en RÍO NEGRO RADIO

La Legislatura de Neuquén fue escenario, este miércoles, de una sesión especial que culminó con la suspensión de la vicegobernadora, Gloria Ruiz, quien se encuentra bajo sospecha de vinculación con un escándalo judicial relacionado con su hermano, Pablo Ruiz. Con 29 votos a favor, los diputados aprobaron la suspensión de la funcionaria y habilitaron la creación de una comisión investigadora para evaluar su situación.

La medida fue solicitada por los diputados tras darse a conocer el escándalo judicial que involucra al hermano de la vicegobernadora, Pablo Ruiz, acusado de desviar fondos millonarios mientras cumplía su función como responsable de la Casa de las Leyes.

La postura de César Gass sobre la suspensión de Gloria Ruiz

En el marco de los acontecimientos, el diputado provincial César Gass, quien integrará la comisión investigadora, habló en RÍO NEGRO RADIO para detallar su visión sobre la situación.

Para Gass, lo sucedido es una «sensación amarga». «Hablamos y estuvimos en un debate donde no sabíamos cuáles eran las acusaciones. No llegó absolutamente nada», señaló.

Pese a la incertidumbre sobre las acusaciones, el diputado destacó la importancia de crear una comisión investigadora: «Yo había firmado la convocatoria al debate, pues el esclarecedor, se pueden sacar conclusiones. Entonces firmé esa convocatoria con la mayoría de los diputados, pero mi postura como la de algunos fue crear la comisión investigadora».

«No se puede tolerar ningún hecho de corrupción», aseguró, al tiempo que subrayó que la suspensión no debía ser inmediata. «Por eso hay que crear la comisión investigadora, pero no desplazarla, porque hay antecedentes incluso del máximo tribunal y tribunales de enjuiciamiento de la provincia que dijeron que el desplazamiento después puede ser mucho más gravoso si hay que reponerla o tiene otras consecuencias», comentó.

«Pero aparte, eso se hace cuando se obstaculiza en investigación. Y nosotros no vimos en ningún momento que se estaba obstaculizando una investigación hacia una persona que no estaba, acusada porque estamos hablando todo, el problema es el hermano», agregó.

Suspensión de Gloria Ruiz: cómo es el proceso de investigación y los plazos

El proceso que se inició ayer tendrá un plazo de 30 días para elaborar un informe detallado. Gass, en su intervención, abogó por una ampliación del plazo inicial de tres días para poder revisar a fondo el informe. «Pedí que fueran diez días, me dieron seis», relató, al tiempo que remarcó: «Ahora ponerse a trabajar e investigar. No sé qué cosa, porque todavía no tengo nada sobre la mesa».

El período de 30 días culmina, fuera del periodo de sesiones ordinarias, culmina a mediados de enero. «Tiene que haber una sesión extraordinaria para tratar este tema, sea porque se le encontraron hechos que la condenan o por qué queda directamente liberada. Pero una, una sesión extraordinaria o una sesión especial debe haber», agregó.

Gass insistió en que la investigación debe avanzar sin prejuicios. «Con base en los elementos que tenemos de la justicia, ahí podemos resolver. Lo que haga, Pablo Ruiz, es una cosa, lo que haga la vicegobernadora es otra, porque los fondos se envían administrativamente sin pasar por la autorización de la presidencia», aseguró el diputado de la (UCR).

«Vamos a ver cómo sigue. A mí me causa mucho dolor que una institución como la legislatura, que estaba trabajando muy fuerte, que sería eclosionado o implosionado por estos acontecimientos», puntualizó.

Cesar Gass: «No tengo la inocencia mía como para no pensar que algo más hay»

En cuanto a los rumores de persecución política hacia Gloria Ruiz, Gass agregó que: «Todos los que estábamos ahí sabíamos el rumor de que había desavenencia, o sea, cierto asidero a lo que en todo caso aduce la vicegobernadora con relación a la persecución que está sufriendo, hay o se percibe en el aire».

Gass reconoció que no tiene pruebas que demuestren culpabilidad, destacó la importancia de no prejuzgar sin los elementos adecuados. «No tengo las constancias. No tengo las pruebas. No tengo las evidencias. No tengo la inocencia mía como para no pensar que algo más hay. Fue muy lamentable, lo viví con desesperanza, con un desasosiego, porque a la política, a las instituciones les hace muy mal lo que pasó».

«No hable antes porque no tenía que decir, y es muy difícil hablar cuando uno no tiene que decir, no tiene prueba de nada y no tiene elementos, ahora que estuve en la sesión, que dije mi postura que la estudiamos y creo y basado en decisiones de tribunal donde decía que tenía que prevalecer la cautela. No tomar medidas cautelares que mientras se sustancia si no hay obstaculización de la investigación, no porque hay que separar todos esos casos toda esa jurisprudencia que había la tome para exhibir mi posición», concluyó.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).