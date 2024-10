Tomas en universidades: el Gobierno las acusó de buscar «revueltas» y «el descontrol total»

En un contexto de facultades y sedes tomadas, más protestas en las calles porteñas, la comunidad universitaria convocó para hoy a un paro general, a la vez que ya se anunció otro, pero esta vez de 48 horas, que empezará el próximo lunes. Las protestas vienen en aumento, desde el miércoles pasado, cuando fue ratificado el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitaria.

Desde el Gobierno se insistió en los “móviles políticos” detrás del reclamo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que los manifestantes buscan “el descontrol total”, y hasta aludió a “revueltas”, con “molotovs” y “muertos”.

Hoy a la tarde marcharon por las calles porteñas estudiantes universitarios, docentes y no docentes, en lo que se llamó “la marcha de las velas”.

La manifestación se nutrió de distintas columnas que partieron de las sedes de la UBA tomadas, y se dirigió al Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación que de-pende de la ministra Sandra Pettovello. El reclamo base sigue siendo el aumento de los fondos universitarios, y una actualización salarial superior al 6,8 por ciento que definió el Gobierno nacional.

“¡Paro general!”, fue una de las consignas de la multitud que marchó vigilada por la policía porteña.

El Frente Sindical Universitario, que reúne a todos los gremios del sector, más la Federación Universitaria Argentina, en acuerdo con los rectores, definieron el nuevo paro, para el lunes y el martes próximo. No se descarta una movilización al Congreso, cuando la comisión de Presupuesto discuta los fondos universitarios para el 2025.

Por ahora el Gobierno viene mostrando un discurso confrontativo con la protesta universitaria. Bullrich, en Radio Mitre, respondió ayer a un dirigente estudiantil que adelantó que la iban a “volver loca” con los cortes de calle. “El objetivo que tienen es generar una revuelta y tratar de desestabilizar. Lo que están buscando es algo muy pesado. Ellos tienen en la cabeza el modelo chileno, que fue el descontrol total a partir de un grupo de estudiantes, con revueltas, con muertos”, comparó la ministra.

“Lo que están haciendo es una provocación que llevan al límite y nosotros conocemos bien cuál es el objetivo que tienen”, dijo también.

“Quieren molestar a la gente, porque a mí no me molestan. Nosotros tenemos en claro que ellos, atrás de esto, van a ir con molotov y una cantidad de cosas a propósito, para ir en un increscendo y no lo vamos a permitir porque no somos tontos”, definió Bullrich por la mañana, sin que horas después ocurriese algún episodio violento en la marcha estudiantil.

Ya el lunes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había expuesto un tono beligerante ante las protestas estudiantiles, al punto de vincular las tomas de sedes universitarias en los setenta con las guerrillas y la violencia política de aquellos años.

El periodista y docente universitario, Alejandro Alfie, contó su experiencia en estos días, muy diferente a la alarmas oficiales: “Ayer dimos clases en la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA, facultad tomada por los estudiantes. Estaba cortada la calle y muchas materias se dictaban ahí, como clases públicas, mientras otras se daban normalmente en las aulas. Nuestra cátedra dio cuatro horas de clase en el aula y además tomamos exámenes finales en otra aula de la Facultad. Cada cátedra eligió cómo dar su materia y tomar exámenes, sin ningún problema. Esto quizás no sea noticia, pero es parte de la realidad”, describió.

La comunidad universitaria ha denunciado “acciones provocadoras” como la presencia policial en la sede de Caleta Olivia, o la intervención de la policía en una clase pública en Tucumán. También mencionan a los militantes libertarios que irrumpieron en una asamblea en la Universidad de Quilmes con gas pimienta.

En la marcha al Pizzurno, un grupo de manifestantes echó al youtuber libertario, Mariano Pérez, al grito de “afuera facho”, quien se retiró con custodia policial.

“El que no quiere ser auditado es un chorro. ¿Por qué no quieren ser auditados? Porque la política utiliza las universidades para financiarse, para financiar la mugre de la política”, dijo el Presidente Javier Milei, en una reciente entrevista.

Dos semanas desafiantes y de conflictos para el Gobierno

El gobierno, que viene de ratificar en el Congreso su alianza con el PRO al blindar el veto presidencial a la ley que aumentaba los fondos universitarios, no quiere mostrar debilidad de cara a las desafiantes dos semanas que quedan de octubre. Lunes y martes, un nuevo paro universitario, con posibles marchas. Los estatales de ATE anunciaron un paro general (con el reclamo por la reapertura de paritarias y contra los despidos) de 36 horas que empezará al mediodía del 29 y se extenderá todo el 30. Justo ese día, los sindicatos del transporte liderados por camioneros llevarán adelante un paro nacional que, de contar con la adhesión de la UTA, impactará en la actividad de todo el país.

Establecimientos y facultades de la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba y la de La Plata, son por ahora los centros de las protestas, que, según distintas, fuentes se multiplicaron esta semana en todo el país.

Al respecto, Joaquin Carvalho, integrante de la Federación Universitaria Argentina, le dijo a este medio que “en las 61 universidades hay algún tipo de medida de fuerza”, que no implica necesariamente la toma. “Y respecto a las tomas -agregó- la idea es que se mantengan abiertas a los estudiantes y docentes para que haya clase”.

Carvalho dijo que la mayoría de las medidas de lucha se levantarán para ser retomadas las asambleas el lunes, cuando empiece el nuevo paro docente y no docente.

La FUA quiere concentrarse en la próxima discusión de los fondos universitarios, en el marco de la discusión del Presupuesto 2025, por lo que impulsará una ronda de diálogo con diputados y senadores, y no descarta convocar a una nueva gran marcha federal. «Reivindicamos el carácter pacífico de las protestas», dijo Carvalho.

Los gremios docentes, no docentes y federaciones estudiantiles se encolumnaron detrás de la propuesta de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevar los recursos a unos 7,1 billones de pesos. Dicen que el gobierno presupuestó la mitad.

Corresponsalía Buenos Aires