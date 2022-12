Tortoriello: «Hay especulación política en la causa Techo Digno, está armado»

Una sonrisa socarrona fue la respuesta de Aníbal Tortoriello a la consulta por la polémica decisión de la Fiscalía de Cipoleltti se modificar el encuadre legal en la causa por Techo Digno que tiene involucrado al diputado nacional y candidato a gobernador de Río Negro.



El fiscal Santiago Márquez Gauna modificó el hecho de imputación 24 horas antes de la audiencia de formulación de cargos y por eso la defensa del empresario pidió una prórroga para trabajar en la estrategia de defensa. Fue la semana pasada y ahora la acusación será en marzo del año que viene, cerca de las elecciones provinciales.



Para Tortoriello no es una casualidad, especialmente para una causa que se inició hace seis años. Dos calendarios frustrados en el fuero federal y cuatro desde que pasó a la justicia ordinaria.



«Me parece bien que me llame la justicia, lo que me parece raro es que en seis años nunca me llamaron, ni me preguntaron nada. Creo que está todo armado y hay una gran especulación política de cara a las elecciones del año que viene. Si algún día me toca gobernar la política va a ser totalmente independiente. Lamento por los fiscales y jueces que prestan para esto», dijo el diputado.



Tortoriello será sometido a un proceso penal en la megacausa Techo Digno junto a otro exintendente de Cipolletti Abel Baratti por el manejo de fondos para la construcción de unas 600 viviendas sociales. La teoría de la fiscalía es que se malversaron fondos y que además se los robaron.



Tortoriello explicó varias veces cómo fue el procedimiento, incluso dijo que Baratti no malversó fondos y que será lo que explique ante la justicia. «Durante mi gestión en el municipio yo le propuse a Mauricio

Macri que se judicialice este tema porque había muchísimas irregularidades en toda la provincia», explicó.

El diputado nacional habló con RIO NEGRO en el marco de la visita de Eugenia Vidal a la región. Luego de un recorrido por la ciudad y de reunirse con vecinos, se convocaron en la sede del PRO en Cipolletti.



«Creo que hay una total especulación política. Están queriendo utilizar esta causa para desprestigiarme. Es una movida de ese tipo. No hay ningún motivo para que me llame ahora», señaló.



Una ¿candidata? para la ciudad

La complicidad entre Vidal y Tortoriello en Cipolletti.

Tortoriello dijo que en los próximos días van a definir a la candidata a intendente para Cipoletti. Reveló que sería una mujer, que está definido y que lo darán a conocer antes de fin de año.



Reconoció que la primera opción fue Raúl Vena, actual titular de Bomberos Voluntarios en Cipolletti, pero que está descartada. «Por cuestiones de su carrera profesional no pudo ser, pero es una persona muy capacitada, pero no se pudo concretar. Posiblemente sea una mujer, pero lo voy a definir en los próximos días».



La diputada Eugenia Vidal no reveló cuál será su función en el PRO para las próximas elecciones. Dijo que es algo que se está discutiendo puertas adentro, pero que por el momento no hay resoluciones.



«Cuando hay coaliciones como la nuestra existen diferencias, tensiones, pero lo importante no es la foto, sino la película. Juntos Por el Cambio va a cumplir 8 años, la coalición más extensa en democracia desde 1983″, indicó.



Comparó a Juntos Somos Río Negro con el Frente de Todos y por eso aseguró que la «mejor opción para los rionegrinos» es Tortoriello. «Si los rionegrinos quieren una alternativa real al kirchnerismo, está Juntos Por el Cambio, no hay otra opción», señaló.