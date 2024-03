Tras el acuerdo por la presidencia del PRO, Bullrich advirtió a Macri: «Que sea cambio, no continuidad»

Tras el acuerdo por la presidencia del PRO, Bullrich le advirtió a Macri: "Que sea cambio, no continuidad"

Un día después del acuerdo con Mauricio Macri por la presidencia del PRO, Patricia Bullrich le hizo un pedido al exmandatario nacional. “Que sea un partido de cambio y no de continuidad, ni un partido de toma y daca”, remarcó.

La ministra de Seguridad condujo al espacio hasta que tomó una licencia para enfocarse en la campaña para presidenta en las elecciones del año pasado. Al asumir en el gabinete nacional de la gestión de Javier Milei, consideró “incompatible” el ejercicio de las dos funciones en simultáneo.

“Yo terminé mi mandato. Siendo ministra es incompatible dedicarte al partido. No tenés tiempo ni cabeza. Ayer se eligió una nueva conducción que todavía tiene que pasar procesos legales”, puntualizó Bullrich en declaraciones a La Nación +.

En cuanto a su propio rol en el PRO mientras extienda su tarea al frente de la cartera de seguridad, la ministra mencionó que “no es un problema de personas”, y profundizó: “Las personas que trabajan conmigo son las que defienden a rajatabla el cambio y la idea de la convergencia que el cambio tiene que tener en Argentina”.

“El PRO tiene que apoyar, ser un partido que esté arraigado en el cambio y en la construcción de una sociedad, un capitalismo competitivo”, subrayó.

“Todavía no he visto exactamente la lista, pero hay mucha gente que durante lo que fueron las internas fuertes donde se dirimió el rumbo real del PRO. Y después, cuando decidimos apoyar a Javier Milei y la gente nos acompañó, se dirimió el rumbo de la dirigencia”, analizó.

Según Bullrich, “muchos de los que hoy están en la conducción no acompañaron el cambio. Ahora lo acompañarán”. Y concluyó: “Esperemos que el partido sea un partido de cambio y no de continuidad. No un partido de toma y daca, sino de cambio. Y esa tiene que ser la conducción que se debe dar”.

Tras largos idas y vueltas, el PRO cerró una lista de unidad este martes. Macri será el presidente del PRO y Soledad Martínez -intendenta de Vicente López y cercana al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri- y Damián Arabia -diputado nacional aliado de Bullrich- se desempeñarán como vices.

Se decidió que tanto Macri como Bullrich conservarán un tercio cada uno de los lugares de poder. Además, también tendrán un cargo cada uno: el exmandatario presidirá el Consejo nacional del PRO, mientras que la actual ministra nacional quedará al frente de la Asamblea partidaria.

Con información de TN