Tras la ratificación en Argentina, la Unión Europea confirmó la entrada en vigor provisional del acuerdo con el Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, confirmó la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo que se firmó entre la Unión Europea y el Mercosur. El anuncio llega luego de que la Argentina y Uruguay completaran con el paso de ratificación en sus respectivos Congresos.

El anuncio sobre la entrada en vigor del acuerdo Mercosur – UE

En una declaración en la sede de la Comisión, Von der Leyen, afirmó: «Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional».

La funcionaria recordó que en enero, el Consejo Europeo facultó a la comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur. De igual manera aclaró que la aplicación es «provisional» y resaltó que «de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo sólo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento».

A su vez aseguró que la Comisión «seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente» en la aplicación de este acuerdo.

Tras conocerse el anuncio de Von der Leyen, ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, escribió en sus redes sociales: «Bien por Von der Leyen que ha decidido la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. Es un impulso positivo para nuestras exportaciones, que siguen contribuyendo al crecimiento económico de Italia».

Rechazo de Francia al anuncio de la UE

Por otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su fuerte rechazo a la medida tras calificar de «una mala sorpresa» y «una mala manera» la decisión de la Comisión Europea de aplicar provisionalmente el acuerdo con el Mercosur. El mandatario recordó la oposición de Francia y remarcó que aún se está a la espera del fallo del Tribunal de Justicia de la UE.

Macrón afirmó que la Comisión Europea «ha hecho la elección unilateral de aplicar provisionalmente el acuerdo con el Mercosur», sin que el Parlamento Europeo lo hubiera votado.

También afirmó que es una carga «con respecto a los agricultores» y que la decisión refuerza «su incertidumbre».