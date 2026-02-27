Sesión clave en el Senado: se define el futuro de la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Llegó la última sesión extraordinaria y la más esperada porque, este 27 de febrero, se define el futuro de la reforma laboral y el régimen penal juvenil, dos de los proyectos claves del Gobierno de Javier Milei. Como en las instancias anteriores, el debate se dará en un contexto de protestas masivas en las calles y no se descarta cruces dentro del recinto.

La sesión iniciará a las 11. El Senado tendrá la tarea de sancionar las dos leyes que son fuertemente cuestionada por la oposición, pero que aún así logró avanzar hasta llegar a la última etapa de debate.

El senado define el futuro de la reforma laboral y el régimen penal juvenil

El oficialismo tuvo que realizar un trámite exprés para poder debatir ambos proyectos antes de que finalicen las sesiones extraordinarias. El Gobierno confía en poder avanzar tanto con la reforma como con el régimen penal juvenil debido a los resultados que obtuvieron en las instancias previas.

Como sucedió cuando la reforma se aprobó en primer término, el 11 de febrero, el oficialismo sostiene que tiene garantizado el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de San Juan, Marcelo Orrego; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Misiones, Hugo Passalacqua, y de los peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz.

La reforma laboral fue el proyecto que más cambios tuvo a lo largo de su tratamiento: fue aprobada en el Senado, pero el Gobierno tuvo que ceder a ciertos pedidos y modificar más de 20 artículos; pasó a Diputados donde también fue aprobada, pero antes tuvieron que eliminar el polémico artículo 44 que refería a las licencias médicas y fue este último cambio el que regresó el proyecto al Senado. La sesión de este viernes será la definitiva porque se terminará de decidir si el próximo mes entra en vigencia la ley.

Las 10 claves para entender la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral es un tema sensible que se llevó la atención de todo el país durante las últimas semanas, incluso desvió el foco de otros proyectos como la ley que baja la edad de imputabilidad. Para la oposición, la norma que se busca aprobar atenta contra la derechos de los trabajadores, en tanto para el oficialismo, se trata de una «modernización necesaria» que, aseguran, beneficiará al sector.

Como el tema es complejo, en esta nota te vamos a brindar diez claves para comprender de qué va el proyecto que tanto busca aprobar el Gobierno de Javier Milei: