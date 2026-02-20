Tras la reforma laboral, el Gobierno acelera la estrategia legislativa en el cierre de extraordinarias

Tras la media sanción de la reforma laboral, el Gobierno convocó a dos nuevas reuniones clave para dar por concluido el temario de las sesiones extraordinarias que tendrán lugar hasta el sábado 28 de febrero.

Javier Milei prepara la hoja de ruta 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó al reducido círculo a cargo de las negociaciones legislativas a reeditar sus encuentros semanales el próximo lunes a las 14:30 con intención de afinar la estrategia en el tramo final de la prórroga veraniega.

De esta forma, se darán cita en las oficinas ubicadas en la planta baja de Casa Rosada los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Podría ser de la partida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien el presidente Javier Milei le atribuyó el triunfo legislativo luego de que la Cámara de Diputados conquistara la media sanción del proyecto de “Modernización” laboral.

En agenda, para el martes, la gestión retomará la actividad supeditada hasta entonces al desenlace legislativo con una reunión de Gabinete, la primera de este 2026, para discutir los objetivos principales que componen la hoja de ruta de este año. No se descarta la asistencia del libertario en el encuentro ampliado.

El temario estará integrado por las claves de cada cartera que serán reveladas por el propio mandatario durante su discurso en la apertura de sesiones legislativas del domingo 1.° de marzo.

