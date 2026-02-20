Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la aprobación de la reforma laboral
El proyecto que ahora deberá volver al Senado, fue aprobado en la Cámara baja tras obtener 135 votos afirmativos y 115 negativos. De ese total, todas las provincias de la Patagonia aportaron 13 votos a favor.
El proyecto de reforma laboral fue aprobado tras conseguir la mayoría de votos en la Cámara de Diputados. La sesión se desarrolló bajo una fuerte expectativa tanto del oficialismo como en los bloques opositores, se reflejaron tensiones, alineamientos e incluso divisiones.
El texto original pasó previamente por el Senado y tuvo que aceptar más de 20 cambios para lograr consensos entre las partes. Sin embargo el proyecto incluía un artículo que seguía incomodando tanto a la oposición como a algunos aliados: el de licencias médicas.
Para poder avanzar, el oficialismo tuvo que acceder a eliminar el artículo 44 que proponía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores solo cobren el 50% o el 75% del salario, según el caso. Actualmente la cobertura es del 100%.
La eliminación de este polémico artículo permitió que sobre el final del debate, el oficialismo pueda conseguir la mayoría de votos. De esta manera la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral en general con un total de 135 votos afirmativos y la oposición logró reunir 115 de negativas. De ese total, la Patagonia aportó 13 votos a favor y 11 en contra, más un ausente.
Reforma laboral: cómo votaron los diputados de Neuquén
En Neuquén, la votación fue casi en su totalidad, afirmativa:
- Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo
- Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Negativo
Reforma laboral: así votaron los diputados de Río Negro
Por su parte los rionegrinos mostraron objeciones y la votación fue de la siguiente manera:
- Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo
- Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
- Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
Reforma laboral: cómo votaron los diputados de la Patagonia
En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:
- Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Negativo
- Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
- José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
En Santa Cruz:
- José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo
- Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo
- Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
Y finalmente en Tierra del Fuego:
- Jorge Neri Araujo Hernández (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Andrea Freites (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Paulo Agustín Tita (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Ausente
