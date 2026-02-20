Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la aprobación de la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral fue aprobado tras conseguir la mayoría de votos en la Cámara de Diputados. La sesión se desarrolló bajo una fuerte expectativa tanto del oficialismo como en los bloques opositores, se reflejaron tensiones, alineamientos e incluso divisiones.

El texto original pasó previamente por el Senado y tuvo que aceptar más de 20 cambios para lograr consensos entre las partes. Sin embargo el proyecto incluía un artículo que seguía incomodando tanto a la oposición como a algunos aliados: el de licencias médicas.

Para poder avanzar, el oficialismo tuvo que acceder a eliminar el artículo 44 que proponía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores solo cobren el 50% o el 75% del salario, según el caso. Actualmente la cobertura es del 100%.

La eliminación de este polémico artículo permitió que sobre el final del debate, el oficialismo pueda conseguir la mayoría de votos. De esta manera la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral en general con un total de 135 votos afirmativos y la oposición logró reunir 115 de negativas. De ese total, la Patagonia aportó 13 votos a favor y 11 en contra, más un ausente.

Reforma laboral: cómo votaron los diputados de Neuquén

En Neuquén, la votación fue casi en su totalidad, afirmativa:

Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo

(La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Negativo

Reforma laboral: así votaron los diputados de Río Negro

Por su parte los rionegrinos mostraron objeciones y la votación fue de la siguiente manera:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo

Afirmativo Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo

Negativo Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo

Negativo Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Reforma laboral: cómo votaron los diputados de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Negativo

(Provincias Unidas, Chubut): Negativo Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Negativo Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Negativo César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

En Santa Cruz:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo

(Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

Y finalmente en Tierra del Fuego: