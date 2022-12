Un funcionario de Gennuso defendió la duplicación del presupuesto de Bariloche para el 2023

El secretario de Hacienda de Bariloche, Diego Quintana, defendió el proyecto de ordenanza de presupuesto que establece un cálculo de ingresos y egresos para el próximo año que supera los 21.600 millones de pesos. La cifra representa un aumento del 94,5% respecto del presupuesto vigente.

La exposición del funcionario municipal se extendió por casi una hora en la audiencia que se llevó a cabo en el Concejo Municipal.

Quintana recalcó que el gasto en personal “reviste el 43% del presupuesto y se proyecta un 28% de recursos propios”.

Recalcó que al cierre de noviembre, el municipio ejecutó un 87% de las partidas presupuestarias y recordó que, a mitad del 2022, fue necesario modificar el presupuesto vigente. “Tuvimos que presentar un proyecto de ordenanza para reformular el proyecto original y pasar de 8 mil millones de pesos a 11 mil millones. Esto a causa de una mayor recaudación -por eficiencia en el sistema recaudatorio- y por el impuesto inflacionario”, detalló.

En relación a los valores para el 2023, puso como ejemplo a Cipolletti y Avellaneda -provincia de Buenos Aires- que duplicaron su presupuesto, o Mendoza que lo incrementó en un 121%. “Lo que sucede con este presupuesto es lo mismo que acontece en otras jurisdicciones de la provincia: los valores nominales van evolucionando”, advirtió.

En un video, Quintana detalló obras que lleva adelante el municipio, como la red de agua en los barrios Eva Perón, Vivero y Wangelen, el acceso a Colonia Suiza, la obra de gas en Villa Jamaica, Don Bosco y Nahuel Hue, el Paseo del Oeste, el alumbrado en el barrio 29 de septiembre, la red cloacal de Las Victorias, el pavimento en calle Morales, obras en el Estadio Municipal y en la escuela de arte La Llave, el servicio de guardavidas y las fiestas nacionales, entre otras.

Advirtió que si bien muchas obras se ejecutan con recursos de provincia o nación, el municipio no queda “exento”. “Esas obras no poseen redeterminaciones de precios. El municipio debe ejecutar la obra en su totalidad, pero los valores de esa obra, desde que se firma el convenio hasta que se ejecuta, difieren del monto original. Hay mayores costos por la dilación en tiempo. Entonces, el estado municipal termina compensando el diferencial con estos mayores costos que reclaman las empresas”, detalló.

Insistió en que el municipio no solo debe llevar adelante la inspección sino contar con los fondos para que la empresa presente la documentación y de esa forma, poder rendir la obra. “Obra que no se rinde -acotó-, nos exigen que devolvamos el aporte ingresado”.

Recordó que en mayo de este año, el Ejecutivo lanzó un plan de asfalto con un mecanismo de “contribución por mejoras”, por el cual los barrios deberían costear la obra. Esto generó rechazo y el intendente debió dar marcha atrás. «Se intentó que los vecinos formen parte de la obra. Pero fue infructuoso y se realizó con recursos propios. No habrá retorno. El municipio espera que los vecinos participen para costear parte de las obras. Si se pretende que solo el estado resuelva los problemas de la carpeta de la ciudad, esto va a llevar mucho tiempo”, dijo.

También destacó que del total de gastos en 2015, solo el 18% se cubría con recursos propios; cuando en la actualidad es del 65%. “Por otro lado -continuó Quintana-, ¿cuánto del recurso humano puedo sufragar con recurso propio? En 2015, era del 195%; hoy, del 87%. La municipalidad progresivamente, desde 2016 a esta parte, ha resuelto estas variables. Y estos recursos propios provienen de los contribuyentes”.

Por último, Quintana resaltó que “sin recursos disponibles, difícilmente se pueda planificar y revertir el déficit en infraestructura urbana en la ciudad” que tiene un atraso de 30 años. “Eso no se puede revertir en 7 años de una gestión. Hicimos un reordenamiento significativo de la ciudad y eso permite planificar hacia adelante y mejorar los índices negativos, al menos, en infraestructura urbana”, dijo.

Críticas a la gestión

Uno de los expositores de la audiencia fue el presidente de la junta del barrio Malvinas, Sergio Herrero, que fue sumamente crítico con la gestión del intendente Gustavo Gennuso.

“Quiero agradecer la presencia del intendente… Ah, no, no vino”, dijo con tono sarcástico. En primer lugar, pidió que las audiencias públicas sean vinculantes y argumentó que, en la del presupuesto y de la actualización de las tasas municipales, solo se anotaron dos oradores. “La gente ya no cree y no se anota. Debemos ser 180 mil habitantes y hay dos personas anotadas”, manifestó.

Cuestionó que Quintana anunció “un montón de obras con ‘fondos propios’, cuando las financian de afuera”. “El puente de la calle Wiederhold no hubo momento en que este intendente no lo anunciara. No han puesto ni dos piedras con cemento para decir ‘empezamos’. El gas en Nahuel Hue lo vuelven a meter. Algo que fue por el Promeba y que presentó Miguel Angel Pichetto”, objetó.

Destacó las obras de la Ecotasa, pero advirtió que “todas obviamente son en el centro”. “Y otra cosa que Quintana no nombra es la cantidad de políticos que siguen metiendo en el municipio. Hay 250 funcionarios. Y vemos que a la gente le falta tierras, a pesar del dinero que tiene el municipio. No hay planificación”, sostuvo.

Respeto al rechazo de vecinos del oeste a costear obras de pavimento, Herrero dijo: “Les quisieron imponer un precio para pavimentar y era más caro que el presupuesto que habían pasado muchas empresas. Por otro lado, no hay que olvidar que una exfuncionaria denunció un circuito paralelo de recaudación”.