Un ministro de Jujuy criticó el cobro de peaje en Neuquén y Río Negro: «No garantiza fondos para obras»

La intención manifiesta de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck de cobrar peaje en varias rutas de ambas provincias, recibió críticas de un funcionario de Jujuy. Fue el ministro de Infraestructura Carlos Stanic, quien aseguró que la medida «no te garantiza el ingreso de fondos para obras», según describió el medio local SomosJujuy.

El proyecto está siendo trabajado en el ámbito legislativo de las provincias patagónicas y busca establecer un arancel que permita palear la falta de fondos nacionales. En Neuquén, la iniciativa pretende comenzar en rutas de incidencia industrial petrolera.

Consultado sobre la posibilidad de emular la acción en la provincia de Jujuy, el ministro Stanic describió que existe un mal concepto al respecto, ya que “se cree que cobrando un peaje te salvas y con eso haces las obras, y no es tan así, no te garantiza el ingreso de fondos para obras; los peajes deben tener un tráfico que te permita el mantenimiento de la ruta y del empleado que cobra, no es tan directo el ingreso. Los peajes se justifican en determinado volumen de tráfico. Yo no creo que en Neuquén o Rio Negro les den los números, salvo que cobren un ples adicional a las petroleras”, expuso.

Stanic señaló que las rutas jujeñas “no están en las mejores condiciones porque tienen un periodo de vida útil que requiere otro tipo de trabajo, pero el año pasado a toda la zona de Ledesma y Fraile Pintado se le hizo mantenimiento. Ese tipo de tarea se va a seguir haciendo, si bien todavía no está financiado, no se advirtió que se vayan a suspender esas tareas”.

Respecto la falta de fondos nacionales en las obras viales de Jujuy, explicó que en los últimos cuatro años todos los desarrollos se hicieron con presupuesto provincial “por lo que estamos un poco acostumbrados. Fuimos muy discriminados por la Nación, a nosotros nos asignaron 490 viviendas que no están terminadas de pagar, cuando a provincias vecinas le asignaron 3000 o 4000” .

Rolando Figueroa, y Alberto Weretilneck, además formalizaron un pedido al gobierno nacional para que les traspase cuatro rutas nacionales que están en territorio provincial, dos vinculadas al corredor Vaca Muerta y otras a los Pasos Internacionales con Chile. Los mandatarios destinarán el pedido al administrador general de Vialidad Nacional, Raúl Bértola. Incluyen fotografías del estado de las vías y de los siniestros viales que ocurren anualmente.