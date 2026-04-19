Un proyecto de ley restituye las amonestaciones y el control de asistencias en las secundarias de Río Negro

No hay amonestaciones en las escuelas rionegrinas, sino “acuerdos de convivencia”. Foto: M.Ochoa

Un proyecto legislativo establece reformas en el régimen de asistencia y «convivencia» en las escuelas secundarias de Río Negro, restituyendo la figura de amonestaciones a los estudiantes.

La iniciativa fue presentada por Patricia Mc Kidd, con el acompañamiento del resto de legisladores de Cambia Río Negro, con el “objetivo de recuperar reglas claras, fortalecer la autoridad pedagógica y garantizar trayectorias educativas continuas”.

El expediente pronostica un debate en la Legislatura en relación a las inasistencias y conductas en los establecimientos del Nivel Medio.

«La realidad preocupante»

Los autores fundamentan su propuesta en la “realidad preocupante” del “aumento del ausentismo escolar, la falta de herramientas institucionales para abordar conflictos y el debilitamiento del vínculo entre estudiantes, docentes y familias”. También se menciona el “acoso escolar y bullying, que requieren respuestas institucionales claras y oportunas”.

Se propone “restablecer un límite razonable de inasistencias”, “implementar un sistema de alertas progresivas y acompañamiento pedagógico, y crear un nuevo Régimen de Responsabilidad Reparadora Educativa”, orientado a que “los estudiantes comprendan el impacto de sus conductas, asuman responsabilidad y contribuyan a reparar los daños generados”.

No se trata de volver a un sistema punitivo, sino de construir un modelo con reglas claras, responsabilidad y sentido pedagógico». Fundamentos del proyecto de autoría de Mc Kidd.

En este punto, puntualmente, el proyecto restituye el sistema de amonestaciones y se las vincula con las inasistencias. Se establece que por cada dos amonestaciones se compute una inasistencia injustificada.

Actualmente, en Río Negro, no hay amonestaciones. Educación consigna la existencia de “acuerdos Escolares”, a partir de «la implementación de consejos de convivencia, que tienen fecha para evaluar en situaciones de conflictos, con la participación de los centros de estudiantes».

La legisladora Patricia Mc Kidd es autora del proyecto, con los otros legisladores de la bancada Cambia Río Negro. Foto: M.Ochoa.

«No se trata de volver a un sistema punitivo, sino de construir un modelo con reglas claras, responsabilidad y sentido pedagógico. No buscamos más castigos, sino darles herramientas a los docentes para que no estén solos. Enseñar también es poner límites”, afirmó McKidd.

Explica que se “refuerza el rol de las familias como parte esencial del proceso educativo, promoviendo la corresponsabilidad en la asistencia y el acompañamiento de los estudiantes”.

El proyecto de 30 artículos y las amonestaciones

El texto del proyecto, con 30 artículos, parte de la creación del “Régimen de Asistencia, Responsabilidad y Reparación Educativa (RARRE)” para las escuelas del Nivel Medio para fijar un “sistema claro, progresivo, efectivo y pedagógicamente fundamentado de control de inasistencias y de respuesta institucional ante conductas que afecten la convivencia escolar”.

En relación a las inasistencias, se establece un “registro diario, claro y transparente” para las ausencias, “llegadas tardías y retiros anticipados por unidad curricular”.

Prevé que tres “llegadas tardías o retiros anticipados injustificados equivaldrán” a una inasistencia. El máximo de faltas anuales será de 25 justificadas y 20 entre justificadas e injustificadas. Pero, al pasar las 25 inasistencias (entre justificadas e injustificadas), el alumno perderá “la condición de alumno regular y reubicación en otro régimen educativo o en instancia de acreditación alternativa”.

Después, se propone la “reformulación del sistema de sanciones” y se plantea el “régimen de Responsabilidad Reparadora Educativa (RRRE), de carácter pedagógico, formativo y solidario”.

Este “sistema de intervención pedagógica y formativa” se propone frente a “conductas que afecten la convivencia escolar”, previéndose la intervención frente a “situaciones leves”, “falta de atención o compromiso reiterado en clase”, el “uso inadecuado de dispositivos digitales sin autorización”, el “lenguaje irrespetuoso verbal, no agresivo”, entre otros.

Entre las sanciones se establecen amonestaciones y también suspensiones hasta los 10 días. “Cada dos amonestaciones se computará una inasistencia injustificada en el registro del estudiante”, indica el proyecto.

También se contemplan “medidas reparadoras”, que podrán “disponerse de manera individual y directa o en forma accesoria a las sanciones”. Se deben acordar con el estudiante y podrán constituir “tareas de colaboración institucional”, “proyectos solidarios”, “talleres reflexivos”, “producción pedagógica” y “restitución o reparación material”.