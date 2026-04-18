La Región Sur acelera la delimitación de sus ejidos municipales ante el avance productivo

Comallo es el único municipio de la Región Sur con los ejidos delimitados. Foto: gobierno de Río Negro,

La Región Sur de Río Negro puso en marcha una discusión clave para el futuro institucional y económico de sus localidades. Intendentes, concejales, legisladores y autoridades del Ente de la Región Sur acordaron iniciar un trabajo conjunto para definir los ejidos colindantes entre municipios, una cuestión histórica que arrastra demoras desde hace años.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente del Ente de la Región Sur, Darío Ibáñez, explicó que la reunión estuvo enfocada exclusivamente en ese tema. Participaron la Municipalidad de Ñorquincó, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Valcheta y los concejos deliberantes de esas localidades.

También estuvieron presentes representantes de la Legislatura provincial por el Circuito Línea Sur y del Valle Inferior. Según detalló Ibañez, asistieron los legisladores Norberto Moreno, Soraya Yauhar y Roberta Scavo.

Foto: Ente de la Región Sur.

Región Sur y minería: los límites municipales en Río Negro

Ibáñez remarcó que se firmó un acta acuerdo para comenzar con los trabajos técnicos y políticos necesarios. “Es un tema extenso, que va a llevar su tiempo, y principalmente hoy en el marco de desarrollos mineros en la provincia y exclusivamente en la Región Sur esto tiene un peso muy importante”, afirmó.

Además, el funcionario sostuvo que la delimitación territorial impactará directamente en el futuro reparto de regalías. “Esto es de vital importancia para definir las regalías en cada uno de los municipios y comisiones de fomento que están dentro de cada municipio”, indicó.

El avance de la minería en distintos puntos de Río Negro volvió estratégica una discusión que durante años quedó relegada. Proyectos como Calcatreu, al sur de Jacobacci o como Ivana, al norte de Valcheta comienzan a tomar ritmo y marcan un hito para la actividad en la provincia. Ahora, cada comuna busca dejar claras sus fronteras administrativas para no perder recursos cuando comiencen nuevas explotaciones.

Qué municipios ya avanzaron con sus ejidos en Río Negro

“El único que tiene los ejidos colindantes en su totalidad es Comallo”, aseguró Ibañez, y agregó que esa experiencia servirá como guía para el resto de las localidades. Además, señaló que el intendente Raúl Hermosilla compartió documentación y antecedentes sobre cómo lograron ese avance. “Va a brindar su conocimiento respecto a cómo lo trabajaron”, dijo.

Sobre el resto de las ciudades, reconoció que la situación es dispar. “Hay municipios que tienen parte, otros que no tienen nada directamente, como el caso de Maquinchao. Los Menucos, Valcheta y Ramos también tienen algo, pero no en su totalidad”, explicó.

Durante el encuentro también se analizaron criterios prácticos para fijar límites, tomando como referencia recorridos de salud pública en zonas rurales. “Salud pública atiende a los productores rurales y ahí ya está bastante establecido cuál es el límite. Ese por ahí es el más lógico a tener en cuenta”, sostuvo.

El próximo paso será que cada intendente se reúna con su concejo deliberante y con equipos técnicos de las demás localidades para empezar a cerrar acuerdos.