Una empresa de Estados Unidos se suma para evaluar el potencial geológico de Río Negro

Río Negro firmó un convenio con la firma American Minerals LLC. para la realización de estudios de prospección y evaluación del potencial geológico del territorio provincial.

El acto se realizó durante el último día de actividad del gobernador Alberto Weretilneck en Nueva York, en el marco de la Semana Argentina que organizó el gobierno nacional, y establece que se realizarán trabajos junto a la empresa provincial Edhipsa, con la colaboración del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Desde el gobierno provincial se indicó que «el acuerdo apunta a profundizar el conocimiento sobre los recursos minerales de la provincia y fortalecer el posicionamiento de Río Negro dentro de la nueva agenda global vinculada a los minerales estratégicos para la transición energética».

Durante su agenda en Estados Unidos, Weretilneck presentó el potencial energético y productivo rionegrino ante empresarios, bancos y fondos de inversión, en una serie de encuentros orientados a generar nuevas oportunidades para la provincia.

«Río Negro está desarrollando proyectos de energía, minería, producción e infraestructura que hoy despiertan el interés de los mercados internacionales» indicó el mandatario.

“Queremos que quienes toman decisiones de inversión sepan que en Río Negro hay seguridad jurídica, planificación y un Estado que acompaña” agregó Weretilneck.

Minerales claves para la transición energética

Los llamados minerales críticos, entre ellos el litio y otros recursos estratégicos, son fundamentales para el desarrollo de tecnologías vinculadas a la transición energética, como baterías, redes eléctricas, turbinas eólicas, motores de vehículos eléctricos e imanes permanentes.

Conocidos también como «tierras raras» componen un grupo de minerales que, si bien no siempre son escasos en la naturaleza, sí suelen encontrarse en concentraciones menos frecuentes o más complejas de aprovechar desde el punto de vista económico.

