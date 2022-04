Una hora más de clases: «La cantidad de horas no suple la calidad educativa»

En Río Negro, consideraron que sumar una hora más a la jornada escolar no es la solución ante la cantidad de días perdidos por la pandemia. Foto: archivo

Los Padres Organizados de Río Negro calificaron como “positiva toda acción e inversión en la educación de los niños y adolescentes de la provincia“. Pero fueron contundentes al plantear que “la posibilidad de implementar una hora más a la jornada escolar de las escuelas primarias no es la solución ante la cantidad de días perdidos por la pandemia“.

El argumento central es que “la cantidad de horas no suple la calidad educativa“. Para ampliar el horario, acotaron, primero deberían ponerse en condiciones todos los establecimientos escolares y designar el 100% de cargas horarias para garantizar la continuidad.

“No hay que olvidar que los secundarios también han sido gravemente afectados por la pérdida de clases y lo continúan siendo por falta de cargos y licencias interminables. Una vez cumplidas las obligaciones básicas educativas para que nuestros hijos no pierdan más días de clases, podríamos pensar en una extensión horaria. Antes no“, recalcaron.

Piden que, antes que nada, se garanticen los días de clases

«Toda inversión en los chicos y su educación es positiva y bien recibida. Pero esos recursos deberían ser asignados en forma eficiente y llegar al 100% de los niños y adolescentes«, opinaron los referentes de Padres Organizados Neuquén.

Coincidieron con la necesidad de «más educación, más horas, más presencialidad, pero nos hace ruido el anuncio cuando aún hay chicos que no van todos los días ni todo el horario. El gobierno debe garantizar ya todo el horario y para todos los chicos sin excusas».

Compartieron la necesidad de «maximizar los esfuerzos para recuperar lo perdido en 2020, 2021 y en 2022 ya qué hay muchas escuelas que recién están comenzando las clases y disponer los recursos para que las escuelas estén en condiciones y los arreglos de la infraestructura».

Destacaron que hay cargos que no están cubiertos y que se pierden gran cantidad de días de clases por las licencias «ya que no hay un sistema eficiente de reemplazo a quien falta en el momento». «Los conflictos deben resolverse de otro modo sin que impliquen más días de clases perdidos. El gobierno debe acordar otro modo de conciliar con los gremios y no puede ser que siempre los chicos sean los perjudicados«, señalaron.

Aseguraron que los chicos «no aprenden lo mínimo, a leer y comprender un texto, escribir con propiedad, las operaciones básicas. Lejos estamos de textos y libros de literatura compleja o de operaciones más avanzadas en matemáticas «.

Consideraron que la educación es «paupérrima» y que los gobiernos deben tomar medidas urgentes para reparar los daños en la educación tras las medidas por la pandemia: «Muy lejos estamos de lo que fuimos como país, de un sistema que era modelo en América Latina. Cada vez que nuestros hijos participan de alguna prueba estandarizada, los resultados son desoladores y muestran lo que los padres vemos«.