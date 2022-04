Una hora más de clases: «Es una medida improvisada y demagógica»

La jurista especialista en derechos fundamentales consideró que no hay un diagnóstico previo que justifique la medida. Foto: archivo

«Una medida improvisada y demagógica«. De esta forma, la abogada Analía Marsella, impulsora del proyecto de ley de Emergencia Educativa en Río Negro, se refirió a la propuesta del Ministerio de Educación de Nación para añadir una hora más de clases en las escuelas primarias del país.

«Toda medida debe ser razonable y justificada. En este caso, no es razonable obligar a los chicos a una hora más de clase. ¿Cómo sabe el Ministerio de Educación que a cada chico le sirve una hora más de clase por día? Todo plan debe arrancar de un diagnóstico», planteó Marsella que, además asesora a escuelas, familias y organizaciones de padres de manera voluntaria. Sus dos hijos concurren a escuelas de Bariloche.

Consideró que la medida es impracticable en relación a los distintos actores. Puso como ejemplo la organización familiar y a muchos docentes que realizan una jornada simple en una escuela y luego otra por la tarde.

«Ningún docente puede trabajar más de cuatro horas en una jornada simple. ¿Cómo harán las provincias para instrumentar las jornadas laborales de los docentes? No habrá un solo sindicato que no reaccione frente a esto. ¿A quién van a perjudicar cuando arranquen las medidas de fuerza? A los chicos«, cuestionó.

Marsella advirtió que el análisis no debe ser cuantitativo. «El argumento no puede ser: hay que agregar una hora más porque los chicos perdieron 180 días de clases. El estado debe ofrecer cantidad, pero a quien lo necesite», indicó. «Por eso -continuó-, me opongo a esta imposición a las familias y a los chicos. Son medidas improvisadas y demagógicas que tienen un efecto contrario a lo que se anuncia».

Dijo que la posibilidad de incrementar las horas de clases debe ser parte de un plan: «¿Por qué Río Negro va a acatar lo que plantea el gobierno nacional? Por la dependencia económica y política. Pero ninguna de estas medidas adoptadas se toman teniendo en cuenta el interés del niño»