Una hora más de clases: «tenemos que garantizar los 190 días», advirtió Llancafilo

El ministro de Gobierno y Educación de Neuquén, Osvaldo Llancafilo dijo hoy que, en relación a la posibilidad de agregar una hora más a la jornada escolar, que «tenemos que garantizar los 190 días de clases» y elaborar «varias estrategias pedagógicas que ayuden a recuperar contenidos, y no tiene que ver solo con una hora más». El funcionario aclaró que no conoce la propuesta todavía, y consideró que es necesario conocer la opinión de docentes, no docentes y familias.

Llancafilo llegó a Plaza Huincul para reunirse con la comunidad educativa de la EPET Nº 10 que no empieza todavía las clases por la obra integral de la red de gas. Ante la consulta de RÍO NEGRO, relacionada a la posibilidad de implementar una hora más impulsada por el Ministerio de Educación de Nación, señaló que el debate es «mucho más profundo» y recordó que hubo «un año de pandemia», por lo que «tampoco de la noche a la mañana podemos querer recuperar contenidos porque puede atentar contra el propio sistema que debe garantizar los 190 días de clases».

El ministro Llancafilo indicó que en la provincia, las clases empezaron el 2 de marzo en más del 90 % de los edificios, a excepción del porcentaje restante entre el que incluyó a la EPET Nº 10, y que el Consejo Provincial de Educación elaboró estrategias como las escuelas de verano en varios localidades.

«Se pudo recuperar parte de los contenidos. Ahora tenemos que garantizar los 190 días de clases. Tenemos que enfocarnos en esto. Necesitamos la opinión del personal docente, no docente, también hay una planificación familiar que hay que considerar», sostuvo.

Al respecto indicó que más allá de la planificación hogareña que implica la coordinación entre la escuela y los horarios laborales, no será una decisión «sencilla» ni tampoco encuentra viable que se agregue un día más como podría ser el sábado. «Eso también impacta en el recurso humano docente y no docentes, hay que elaborar varias estrategias pedagógicas que nos ayude a recuperar contenidos», concluyó.