Unas 150 personas consultan por día para acceder al nuevo IFE en Bariloche

“Llegué hace una hora y estoy esperando para ver si puedo acceder al bono. Es una buena ayuda cuando no hay laburo. No tengo trabajo y esto me vendría más que bien”, resumió José, del barrio Wangelen. Este hombre tenía solo dos personas adelante para poder ingresar a la Delegación de Anses en Bariloche, ubicada en la calle John O´Connor.

A media mañana de este lunes, la fila de personas interesadas en acceder al refuerzo alimentario en la sede barilochense se extendía hasta la calle Gallardo y unos metros más hacia Frey.

El Refuerzo Alimentario para Adultos Sin Ingresos consiste en un ingreso extra de 45.000 pesos que se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos, en noviembre y diciembre. Está destinado a personas de 18 a 64 años que no posean ingresos laborales propios y que no reciban prestaciones por parte del Estado.

“En estos días, la cola es algo normal en Bariloche. La inscripción arrancó de manera digital el viernes pasado. Hasta antes de ayer ya había 500.000 personas que pudieron acceder al beneficio en todo el país”, destacó Juan Mandagarán, delegado de Anses en Bariloche.

Unas 150 personas se presentan por día en la delegación de Anses Bariloche; otros completan el formulario digital. Foto: Marcelo Martínez

Mencionó que de 10 personas que se acercan a consultar o averiguar en Bariloche, unas cuatro acceden al refuerzo alimentario. “En estos dos días, unas 150 personas accedieron al beneficio. Lo bueno que tiene el sistema es que automáticamente dice si corresponde o no; por eso la atención es fluida. Nos hemos encontrado con situaciones de mucha gente confiada de que podía entrar y no puede porque recibe alguna asignación”, acotó.

Luis, del barrio San Francisco IV, también esperaba su turno en la Anses mientras hablaba con un conocido. “Llegué muy temprano y ya había gente esperando. Nos dijeron que se había cortado el sistema y no es para menos: está todo colapsado. Somos muchos los que no tenemos trabajo; asi que en este contexto, toda ayuda es bienvenida”, dijo.

“Está todo tan caro que con 45.000 pesos comprás poco y nada, pero no hay plata que alcance. La idea, con esta plata, es hacer un par de compras y pagar alguna que otra deudita”, agregó Luis. Un poco más atrás, Lautaro, un joven jugador de fútbol de Altos del este, admitió que se acercó a la delegación de Anses para saber si le corresponde acceder al refuerzo.

Miriam, del barrio Albarracín, también formaba parte de la fila. “No tengo trabajo desde hace tiempo y aprovecho cuando sale alguna changa. Hago cualquier cosa, lo que sea: panes, facturas. Si no, no se come. Necesito el refuerzo para comprar algunas cosas para comer aunque está todo carísimo”, indicó la mujer.

