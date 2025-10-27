Uno por uno, los 72 nombres de quienes ocuparán su banca en el Senado a partir del 10 de diciembre

A partir del 10 de diciembre, el Senado de la Nación Argentina se renovará con una significativa reconfiguración de fuerzas. La Libertad Avanza (LLA) se posicionará con 20 legisladores propios, un notable crecimiento que, sin embargo, la dejará lejos del quórum de 37 bancas. El kirchnerismo, bajo la denominación Fuerza Patria, conservará la primera minoría con 28 escaños, pese a una reducción respecto a su composición actual. El total de la Cámara alta estará conformado por 72 integrantes, tras un recuento que se extendió hasta último momento en provincias clave como Río Negro y Chaco.

El nuevo mapa político en el Senado también mostrará una merma en la representación de bloques tradicionales como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), que sumarán 6 y 9 bancas respectivamente.

En la región patagónica, Río Negro estará representada por Lorena Villaverde de La Libertad Avanza y Martín Soria junto a Ana Marks por Fuerza Patria. Neuquén sumará a Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos de La Libertad Avanza, y Julieta Corroza, quien integrará el bloque de Provinciales.

La Libertad Avanza, partido del presidente electo, Javier Milei, consolidará su presencia con una veintena de senadores. Este bloque, además, contaría con el apoyo de cinco legisladores aliados para conformar un «tercio bloqueador», pieza crucial para las negociaciones legislativas. Entre sus filas se encuentran figuras como Ezequiel Atauche (Jujuy), Vilma Bedia (Jujuy), Francisco Paoltroni (Formosa), y Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires).

El nuevo mapa en el Congreso tras las elecciones 2025: Fuerza Patria, UCR, LLA y el Pro

El kirchnerismo, bajo el nombre de Fuerza Patria, se consolidará como la primera minoría con 28 senadores. A pesar de una disminución de bancas respecto a su composición anterior, el bloque retendrá un peso significativo en el Congreso.

Nombres destacados que integrarán esta bancada son Eduardo Enrique de Pedro (Buenos Aires), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Alicia Margarita Antonia Kirchner (Santa Cruz) y los rionegrinos Martín Soria y Ana Marks.

La Unión Cívica Radical (UCR) sumará 9 senadores, entre ellos Maximiliano Abad (Buenos Aires), Carolina Losada (Santa Fe) y Rodolfo Alejandro Suarez (Mendoza). Por su parte, el PRO contará con 6 bancas, con figuras como Luis Juez (Córdoba) y Martín Goerling Lara (Misiones). El bloque Provincias Unidas, en tanto, estará compuesto por 3 legisladores, mientras que los partidos provinciales alcanzarán 6 escaños, incluyendo a Julieta Corroza de Neuquén.

La distribución final del Senado, a partir del 10 de diciembre, se proyecta de la siguiente manera: La Libertad Avanza (20), Fuerza Patria (28), Provincias Unidas (3), Provinciales (6), UCR (9) y PRO (6), completando el total de 72 escaños de la Cámara alta.