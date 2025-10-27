Tras la victoria en las elecciones, Javier Milei sostuvo que se tomara «algo de tiempo» para definir el nuevo Gabinete

Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei no descartó incorporar dirigentes de otras fuerzas a su Gabinete, aunque aseguró que tiene «algo de tiempo» todavía para anunciar las modificaciones.

Javier Milei sobre los nombres del nuevo gabinete tras las elecciones

«Tengo algo de tiempo para cambiar el Gabinete», afirmó el jefe de Estado en declaraciones a A24. Al ser consultado sobre si podría elegir dirigentes de otros espacios dijo que «cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, no tengas dudas que los voy a sumar».

Y agregó: “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar».

En la entrevista televisiva comentó que ya tiene definido quién sucederá a Patricia Bullrich en Seguridad, una de las ministras que saldrá del gabinete nacional luego de resultar senadora electa.

En otro tramo dijo que seguirá el “Triángulo de Hierro”, integrado por Santiago Caputo y Karina Milei. “¿Dónde estaban ayer mientras yo daba mi discurso? No va a cambiar eso», dijo el presidente.

«Afianzar el camino reformista»: el anuncio de Javier Milei luego de las elecciones

El oficialismo nacional se impuso en los cinco distritos de mayor peso electoral: Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Obtuvo la victoria en 16 de los 25 distritos en la elección para diputados y en seis de los ocho en los que se elegían senadores.

«Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las

reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina, para hacer grande a la Argentina nuevamente», anunció el presidente ayer luego que se conocieran los resultados electorales.