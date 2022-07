Unter: «Si no hay una propuesta distinta nos llevan a un conflicto y no estaríamos regresando tras el receso invernal»

«La paritaria del 15 de julio no dio respuesta, y nos pareció un retroceso en cuanto a las negociaciones», dijo Sandra Schieroni, titular de la Unter, tras la reunión paritaria del viernes. Mañana, tras un cuarto intermedio, volverán a reunirse con representantes del gobierno rionegrino para seguir la negociación. «Si no hay una propuesta distinta nos llevan a un conflicto y no estaríamos regresando tras el receso invernal», opinó.

En la reunión que se realizó el viernes último, a las 11 de la mañana, entre las representaciones de Educación y de Unter, encabezadas por el ministro Pablo Núñez y la secretaria general, Sandra Schieroni, respectivamente, se le ofreció al gremio una mejora salarial de una suma no remunerativa de 5.000 pesos para los haberes de agosto que, luego, se incrementará a 11.000 pesos a partir de septiembre.

En diálogo con «Digan lo que digan», por RN radio, la titular del gremio docente explicó que Unter no quiere negociar sumas fijas, ni propuestas semestrales «en el marco de la situación socioeconómica que tiene nuestro país. Queremos una propuesta que contemple los meses de julio, agosto y septiembre y sentarnos nuevamente en octubre a discutir salarios».

«Si no hay una propuesta para analizar, ya lo habíamos anunciado, no hay retorno a las aulas después del receso», expresó.

Escuchá la entrevista completa con sandra Schieroni, titular d ela Unter con «Digan lo que digan», por RN Radio.

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.