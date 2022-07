Mapuches anunciaron que no permitirán el avance de las piletas cloacales en Neuquén

Comunidades mapuches anunciaron que no permitirán el avance de las piletas cloacales que el Municipio comenzó a construir en la meseta de Neuquén. Previamente habían denunciado que se las «lagunas sanitarias» causarían contaminación y problemas a la salud de los vecinos. Además, afirmaron que no hubo consulta previa.

Son dos las comunidades que están exigiendo el freno de las piletas de oxidación de líquidos cloacales. Se trata de Puel Pvjv y Newen Mapu, de la zona Xawnko, integrante de la Confederación Mapuche. Las lagunas en cuestión ya están en ejecución, en la meseta, desde junio, cuando se pudo observar un gran movimiento de tierras.

Las comunidades ya habían reclamado el cese de la tarea, pero, al no tener respuesta, este martes anunciaron que no permitirán que sigan avanzando. Aseguran que no se realizó la consulta previa, libre e informado, como estipula el derecho indígena. Esta sería la herramienta legal por la cual podrían frenar las tareas de la empresa Bassa SA, adjudicataria del proyecto.

«No permitiremos que se avasallen nuestros derechos y se ponga en peligro la salud de la numerosa población que habita en la meseta», resaltaron.

Desde las comunidades explicaron que hay numerosos vecinos que viven en la zona lindante a donde se construyen las piletas. También indicaron que observan un fuerte impacto ambiental desde su construcción.