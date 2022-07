Paritarias de Río Negro: La oferta salarial no prevé subas en julio

La nueva mejora salarial para los estatales, que ofreció el gobierno provincial en las paritarias de ayer, consistió en una suma no remunerativa de 5.000 pesos para los haberes de agosto y, luego, se incrementará a los 11.000 pesos a partir de septiembre.



Por encima de los montos, la discusión se centra en los tiempos, pues la administración provincial no contempla ningún incremento para los próximos sueldos mientras los gremios reclaman alzas inmediatas frente a la permanente evolución de los precios.



En el gobierno se alude que, por ahora, la Provincia no puede afrontar una modificación de su masa salarial y, por eso niega aumentos en las liquidaciones de julio.



Además, se abrió la corrección de la pauta del primer semestre, todavía sin resolución, y los representantes sindicales requieren un 4,2% como incremento para alcanzar el dato inflacionario de la primera parte del año.



Esta cuestión, como el rechazo a los montos de las sumas, derivó en un cuarto intermedio hasta el martes en ambas paritarias.



Las negociaciones, como siempre, se cumplieron -simultáneamente- en dos ámbitos: en Trabajo, la paritaria docente, que juntó a las representaciones de Educación y de Unter, encabezadas por el ministro Pablo Núñez y la secretaria general, Sandra Schieroni, mientras en Economía deliberó la Función Pública, con el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler con los paritarios de ATE, Rodrigo Vicente y su par de UPCN, Luis Rosas. Participaron, además, los secretarios Nicolás Martín (Hacienda) y Liliana Arriaga (Función Pública).



Los debates se retomaron con un primer ofrecimiento después de la frustración del martes pasado cuando sus delegaciones gubernamentales concurrieron aunque no aportaron ninguna propuesta.

Volvieron ayer con una proposición inicial aunque no se profundizó, pasando la discusión a los plazos porque la administración de Arabela Carreras insiste que no puede liquidar aumentos en julio, como lo había anticipado en las paritarias anteriores.



El ofrecimiento consistió en 5000 pesos en agosto y otros 6000 pesos en septiembre, cerrando el tercer trimestre.



El ministro Buteler presentó ese diseño como un “50% de aumento para las categorías más bajas”.

Luego, el funcionario resaltó la decisión de un “diálogo de forma constante”, con “revisiones trimestrales” y “siempre garantizando el pago en tiempo y forma de los salarios”.



Esa suma de 11.000 pesos será “no remunerativa y no bonificable”, con propuesta de revisión para octubre, según precisan las actas.



Los paritarios de los gremios entendieron insuficientes esos incrementos fijos y exigieron la corrección de la pauta del semestre, que fue del 32%, frente a una inflación -según el dato del Indec- del 36,2%. La brecha semestral estaría en un 4,2% y esa suba fue reclamada.



Las respuestas de los funcionarios pasaron para el próximo martes 19, a partir de las 10.



Con iguales pautas y temas pendientes, la paritaria docente finalizó un rato más tarde para retomar el martes y, al finalizar, el ministro Núñez reivindicó el “ámbito de la paritaria nacional docente como piso de negociación”. Destacó el “esfuerzo presupuestario” de la Provincia desde octubre de 2021 que “ha permitido mejorar la calidad del salario con un aumento del 100% entre componentes remunerativos y no remunerativos”.



ATE y UPCN rechazaron los montos fijos mientras que Unter, después, requirió otra oferta “acorde a los requerimientos” y que “contemple el proceso inflacionario.” Recuerda que, de lo contrario, “el gobierno provincial pone en riesgo el regreso a clases luego del receso”.

Propuesta «indignante, maliciosa y retrograda»

Upcn rechazó la propuesta “por indignante, maliciosa y retrograda”, planteando que el “gobierno se esfuerza en empeorar la condición económica” de los estatales. Afirmó que “cuando los números no cierran hay que recurrir al ingenio” y “cuando el ingenio se agota estamos mal. Esto sucede en este momento, sin ingenio y sin dinero”.



Agregó que es “es difícil entender” la “lógica de pensamiento cuando se propone que el incremento salarial refleja el 50% de la categoría 1”.



ATE valoró la aceptación de la “cláusula de revisión y corregir el porcentaje de incremento del primer semestre” pero consideró la nueva “oferta” como “absolutamente insuficiente”. Las sumas propuestas “no alcanzan para recomponer el poder adquisitivo” en el actual “contexto de grave crisis económica”, considerando “inadmisibles” sus períodos de liquidación.



“La cláusula de revisión y el debate trimestral son los únicos puntos aceptables”, afirmó el secretario general de ATE, Rodrigo Vicente.



En un comunicado, el titular de esa organización entendió que “las sumas ofrecidas, ni merecen ser analizadas” entonces “las rechazamos aún sin convocar a un plenario. Son insuficientes en su monto, como así también en el tiempo de liquidación”. Desestimó una propuesta compuesta totalmente “por sumas fijas”.