Victoria Villarruel recibió a la jueza cuyo nombramiento fue frenado por Javier Milei y le expresó su respaldo institucional

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, recibió el martes en su despacho del Palacio Legislativo a la jueza María Verónica Michelli y le brindó respaldo político e institucional. El encuentro llega en medio de la ofensiva que impulsa la Casa Rosada para impedir el nombramiento de Michelli en el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata.

Victoria Villarruel respaldó a la jueza Michelli

El encuentro se extendió durante casi una hora y ocurrió en uno de los momentos de mayor tensión entre el Gobierno nacional y el Senado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Además es necesario resaltar que se produjo mientras la Casa Rosada intentaba retirar un pliego que ya obtuvo las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos y cuando, además de la oposición, una parte importante de los bloques dialoguistas e incluso sectores del oficialismo, rechazaban el pedido de retiro que elevó el Ejecutivo al Senado.

Fuentes cercanas a Villarruel manifestaron que «la vicepresidenta respeta la institucionalidad» y recordaron que el pliego de Michelli tiene un total de nueve firmar, por ello resaltaron que «ella (Villarruel) no va a ir en contra de las mayorías del Senado».

La definición es una señal política relevante. No implicó necesariamente que la vicepresidenta interviniera de forma activa para garantizar la aprobación de la magistrada, pero dejó en claro que no estaba dispuesta a acompañar iniciativas destinadas a alterar el procedimiento parlamentario una vez que el expediente ya avanzó en la Comisión de Acuerdos y obtuvo el respaldo para llegar al recinto.

Michelli obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos con nueve firmas provenientes de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de espacios provinciales. Ese respaldo la dejó en condiciones reglamentarias de ser votada por el pleno de la Cámara Alta.Sin embargo, la Casa Rosada decidió impulsar el retiro de la candidatura.

La controversia surgió después de que trascendiera que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Una situación que habría alimentado las críticas de distintos sectores políticos y judiciales que consideraron que la decisión del Gobierno introdujo elementos ajenos a la evaluación de los antecedentes profesionales de la candidata.

Con información de Infobae