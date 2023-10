VIDEO | Cecilia Moreau y Fernando Iglesias se cruzaron duro en Diputados: «Macho de vitrina».

Durante la maratónica sesión de este martes, que incluye el tratamiento de proyectos como la devolución del IVA, el GNL y Alquileres, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el legislador del PRO, Fernando Iglesias, protagonizaron un áspero cruce, que incluyó chicanas y hasta insultos.

Todo comenzó cuando se realizaban pedidos de apartamiento del reglamento, en la que los diputados requerían la consideración de diversos proyectos que no estaban en el temario de la sesión.

Fue en ese momento que, mientras exponía el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, Iglesias expresó un comentario fuera del micrófono, que provocó la furia de Moreau: «¿Qué pasa, Iglesias, qué pasa?, ¿Por qué no me decís de frente ‘pelotuda’, como me estás diciendo por lo bajo?«.

"Fernando Iglesias":

Por su cruce con Cecilia Moreau en la sesión de la Cámara de Diputados pic.twitter.com/y5YDo56MGF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 10, 2023

La referente del oficialismo cuestionó al diputado del PRO por su accionar y lo calificó de «misógino maleducado«. «Te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos, machista maleducado!«, añadió.

!»Vení y decímelo de frente, cobarde!», insistió Moreau y añadió contra Iglesias, que continuaba gritando desde su banca: «¡Cobarde, maleducado, macho de vitrina sos vos!«.

De inmediato, Martínez, que estaba por comenzar su exposición cuando se produjo el intercambio, expresó su repudio a los dichos de Iglesias, que no alcanzaron a ser registrados por el micrófono.

En el mismo sentido se manifestó Graciela Camaño, del interbloque Federal: «Si le han faltado el respeto en la manera en que usted ha mencionado, toda mi solidaridad. No creo que ninguno de nosotros deba agredir a nadie y menos a quien está presidiendo la Cámara».

Minutos más tarde, fue el propio Iglesias el que desmintió las acusaciones en su contra, pero en ese momento Moreau ya se había retirado del estrado para ser reemplazada por el vicepresidente de la Cámara, Omar de Marchi, del PRO.

Fuente: Télam