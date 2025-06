Video | Cristina Kirchner ya tiene su primer spot como candidata en las elecciones 2025: «Milei destruye, ella reconstruye»

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que será candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y a pocas horas de su postulación, revelaron su primer post de campaña con críticas al presidente Javier Milei: «Dónde él destruye, ella reconstruye».

#Oficial | Cristina confirmó su candidatura en Provincia por la Tercera Sección Electoral con el primer spot de su campaña. pic.twitter.com/7YrjOOje2i — Política Argentina (@Pol_Arg) June 3, 2025

El video de campaña fue publicado por el equipo de prensa de Cristina Kirchner y generó repercusiones inmediatas. En el mismo se muestran imágenes de la líder del PJ en distintos actos políticos para destacar su trayectoria en la política Argentina.

En el spot se destaca una voz en off que reitera la candidatura de la exmandataria a diputada y también apunta al presidente libertario: «Diputada, sí porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades. Porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande. Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye«.

Para argumentar su postulación, expresaron: «No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que lucha con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país más justo”.

La confirmación de Cristina Kirchner a ser candidata en las elecciones 2025

La expresidenta Cristina Kirchner confirmó este lunes por la noche que volverá a disputar una elección, esta vez como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral de Buenos Aires en los comicios para renovar bancas en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre.

El anunció llegó durante una entrevista con Gustavo Sylvestre por el canal C5N, donde también dejó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei.

En ese reportaje, afirmó: «Voy a ser candidata en la tercera sección electoral. No es un problema de la legislatura bonaerense, es una problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre en el PBA, nos puede ir bien en octubre?». Y sumó: «Pero además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar en las elecciones en octubre, a todo el país?»

Por último, la expresidenta manifestó: «Yo no le pediría jamás a ningún gobernante que cambie su decisión. Si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que no se dieron, yo revisaría mi decisión. Pero voy a decir algo: los hombre no hacen política igual que las mujeres: el hombre tiene una cosa de que si no se hace lo que el dice, se pierde».