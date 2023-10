Video | El mal momento de Javier Milei en un programa de televisión: «No cesan de hablar»

En vistas al balotaje del 19 de noviembre y luego de recibir el apoyo público de Patricia Bullrich, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, inició una gira por los medios, para brindar entrevistas y explicar su plan en caso de llegar a la Casa Rosada.

Fue en ese contexto que el postulante libertario, mientras era reporteado por Esteban Trebucq en A24, estalló de bronca contra la producción del programa por el incesante murmullo que provenía detrás de cámara.

"No cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono"



Javier Milei se enojó por los ruidos de atrás de cámara durante la entrevista con Esteban Trebucq en A24: "Si yo le erro, a mi me destrozan públicamente".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/R4g0uIcvZg — Corta 🏆 (@somoscorta) October 27, 2023

Milei estaba explicando su plataforma económica cuando, luego de cambiar su tono de voz y tomarse la cabeza con cierto nerviosismo, le reclamó al conductor del ciclo periodístico: «¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara?«.

Ofuscado por la situación, el presidenciable continúo con su reclamo en medio de la entrevista y aseguró que «es muy difícil hablar con tanta gente hablando», sobre todo, con temas «muy delicados», cuestionó.

«Veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono, para pedírselos de manera implícita«, añadió el dirigente y actual diputado nacional.

Sorprendido, Trebucq intentó sobrellevar la situación, buscó calmar al candidato liberal y solicitó de inmediato a los trabajadores presentes en el estudio que hicieran silencio.

«Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando», argumentó Milei, para luego seguir detallando su plataforma de gobierno.