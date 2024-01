Video | Escándalo en Diputados por la designación de José Luis Espert en una comisión: «No hubo debate»

Escándalo en Diputados por la designación de José Luis Espert en una comisión: "No hubo debate"

La Cámara de Diputados programó para este jueves la conformación de las comisiones encargadas de iniciar el tratamiento de la Ley Ómnibus. Sin embargo, no se trató de una jornada exenta de polémicas.

En medio del encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado de Juntos por el Cambio, José Luis Espert, se autoproclamó presidente del organismo. Desde la oposición denuncian que la designación de las autoridades fue arbitraria y no siguió lo dispuesto por el reglamento de la Cámara. Además, alertaron que un presidente de comisión fue elegido a través de un «voto fantasma».

«No hubo ni siquiera debate. Fue sorprendente. Incluso se constituyeron en bloque como autoridades, ni siquiera pudimos votar las otras autoridades, ya que no solo hay un presidente en una comisión, sino también un vicepresidente y otros. No se pudieron constituir las autoridades como corresponde, siguiendo el reglamento. En esto creo que también es un espejo el Congreso de cómo queremos que funcione el resto de la sociedad y del país«, dijo la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada.

Recriminaciones entre diputados tras la sesión de comisión.

Desde el Frente de Izquierda también repudiaron la autoproclamación de Espert. El diputado Christian Castillo remarcó que el liberal «no fue votado». «No tiene la mínima propiedad (para presidir), siendo aparte un monobloque, con lo cual ni le correspondería estar si se aplicara el sistema D’Hondt para las comisiones, pero además es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados», afirmó.

Las autoridades encargadas de presidir la comisión se limitaron a agradecer la «confianza» depositada por parte de Javier Milei y el presidente de Diputados, Martín Menem, quienes los propusieron para conducir el organismo.

En medio de gritos de los legisladores, Espert resolvió concluir abruptamente la sesión, no sin antes detallar que pronto se enviaría un cronograma sobre los pasos a seguir de ahora en más.

Escándalo en Diputados: el saludo desde la Oficina del Presidente a Espert

Casi al instante de que Espert diera por terminada la polémica sesión, desde la cuenta de la Oficina del Presidente Electo emitieron un mensaje de manera casi instantánea felicitándolo por su «designación».

«El Presidente Javier Milei celebra que la Cámara Baja haya apoyado su propuesta y confirmado el nombramiento de un defensor de las ideas de la libertad y el equilibrio fiscal«, dice el texto. Asimismo, se explicó que el diputado se reunió con Milei para definir cuestiones del plan económico.

Minutos después de la publicación de la OPEArg, el mandatario compartió el texto y añadió: «PROFE BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO…!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO«.

Ley ómnibus: cómo se conformaron las comisiones de Diputados

Las comisiones que se conforman hoy y que estarán a cargo de tratar el proyecto de Ley Ómnibus son: Asuntos Constitucionales, Legislación General, Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto y Hacienda.

Según explicaron las autoridades del cuerpo legislativo, la conformación de cada comisión se basó en el artículo 105 del reglamento, que «dispone que la designación de los diputados que integrarán las comisiones permanentes o especiales se hará, en lo posible, en forma de que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara«. Esto da a pie a que no necesariamente se siga una lineal proporcionalidad, lo cual le permitiría a Espert -como monobloque- alcanzar la presidente del cuerpo.