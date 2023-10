VIDEO | Insólito: invitaron a Macri a Harvard pero la presentaron como «presidente de Venezuela»

Desde que finalizó su gobierno, Mauricio Macri se posicionó como una fuente consulta en el exterior acerca de los problemas que aquejan a la Argentina. Incluso, fue convocado este martes como orador en la prestigiosa Universidad de Harvard, para disertar sobre el populismo, la gestión nacional y opinar sobre las elecciones 2023.

Sin embargo, su paso por la Casa de Altos Estudios causó sorpresa por un insólito furcio, aunque esta vez no fue el exmandatario quien lo cometió.

Al momento de ser presentado, la moderadora del encuentro lanzó: «Mauricio Macri, presidente de Venezuela entre 2015 y 2019».

De inmediato, causó risas entre los presentes, quienes le hicieron dar cuenta del error. En cuestión de segundos la joven logró enmendar su error y afirmar: «Argentina, Argentina».

[AHORA] "Mauricio Macri, presidente de Venezuela entre 2015 y 2019": el insólito error de la presentadora de Harvard. 😅 pic.twitter.com/MDiXhIDLSN — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 3, 2023

Macri en Harvard: cuál fue la reacción del exmandatario al ser presentado como «presidente de Venezuela»

Al iniciar su disertación en el Instituto de Políticas de la universidad estadounidense, el expresidente aprovechó la mención a Venezuela para ironizar con un saludo a «Nicolás Maduro y a su horrible dictadura».

A partir de allí, se refirió a su gobierno, opinando que «tuvo que atravesar un fuerte status quo, fuerzas que siempre están detrás deteniendo los cambios», pero que «eso se va a terminar el próximo 10 de diciembre«.

«Quizás somos es el país en donde el populismo ha sido creado y lo exportamos exitosamente a todo el mundo«, consideró y agregó que «Argentina necesita un profundo cambio para reestablecer las reglas y las leyes para deshacerse de los mapas que han atrapado al país por décadas».

Consultado sobre los 40 años desde el fin de la dictadura en nuestro país, Mauricio Macri respondió: «Tenemos una democracia sólida porque sobrevivimos a varios ataques de los gobiernos kirchneristas durante los últimos 20 años».

A su vez, agregó que «la Argentina necesita trabajar duro para enfrentar el discurso seductor de que el Estado resuelve todo, que no hace falta trabajar y que la meritocracia es algo de los poderosos. Es un discurso que destruye».

Posteriormente, entendió que los sectores a los que él denomina populismo «resuelven los problemas muy rápido a cambio de la libertad y el futuro. Empiezan a gastar todos los ahorros de la sociedad: el Banco Central, las reservas de gas y las pensiones sociales. Cuando no tienen más dinero comienzan a imprimir dinero, y todos saben que eso inician un proceso inflacionario que empobrece a todos los ciudadanos».

A su vez, apuntó contra otro sector de la política. «Uno de los desafíos que tenemos en un sistema fragmentado con dispositivos tecnológicos es que, gracias a las redes sociales, podés crear candidatos sin necesidad de estructura política ni mucho dinero. El peor ejemplo es lo que pasa con Pedro Castillo en Perú«, dijo.

Luego fue interrogado sobre sus coincidencias con Javier Milei: «Solo me junté con Javier Milei una vez. Él me votó en las elecciones de Boca, en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires y en las elecciones nacionales. Pero no tengo una relación cercana».

Sobre las elecciones 2023, analizó: «Realmente pienso que la experiencia y la coordinación es algo que, liderado por Patricia Bullrich, va a cambiar definitivamente el futuro de los argentinos. Las otras propuestas tienen quizás algo similar en algunas partes y coincidencias en ideas por las que estuve peleando por muchos años, pero otras ideas no son razonables. Pero principalmente el problema es tener las habilidades y la experiencia para armar un equipo nacional. Esa experiencia es lo que Patricia Bullrich está ofreciendo».