Desde Miami, Macri opinó sobre el escándalo de Insaurralde: «Es impunidad grotesca y la tenemos que eliminar”

El expresidente Mauricio Macri habló del escándalo que protagonizó el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde tras sus vacaciones de lujo en el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici, que le valió la renuncia a su cargo y a su candidatura en Lomas de Zamora.

«Es impunidad grotesca y la tenemos que eliminar en la Argentina”, sostuvo en el marco de la presentación de su libro Para qué en el Beth Torah Benny Rok Campus de Miami.

En compañía del rabino Mario Rojzman y de José Campanella, el referente de Juntos por el Cambio propuso recuperar la previsibilidad. «No puede ser que tipos como [Hugo] Moyano te pongan un camión y te tapen la entrada de una fábrica. También tenes señores como [Martín] Insaurralde que se dan el lujo de mostrar la que se llevaron haciendo ostentación abiertamente«, afirmó.

A menos de veinte días de las elecciones generales del 22 de octubre, Macri planteó que «algo va a surgir de todo esto, muy positivo, que nos va a poner en el sendero del crecimiento», y enfatizó: «Y cuando lo logremos encaminar, si eso arranca y llegan los creadores de valor, la Argentina puede volver a ser el país más atractivo del planeta».

En perspectiva, advirtió: «Sin embargo, como dice Patricia [Bullrich], si no podemos todo dentro de la ley, tenemos todo y no tenemos nada. No se puede hacer cualquier cosa».

Para el exmandatario, el oficialismo “ha hecho creer que ellos definen lo que es correcto e incorrecto moralmente”, lo que considera «algo patético”.

Mauricio Macri rechazó propuestas de Milei y Bullrich: «No voy a integrar ningún Gobierno»

Semanas atrás, el expresidente Mauricio Macri fue rontundo: «No voy a formar parte de ningún Gobierno». Así lo anticipó tras una charla organizada por el Rotary Club.

“No voy a formar parte de ningún Gobierno; si no, me hubiera presentado yo en las elecciones”, contestó el ex presidente cuando se iba del hotel en donde se realizó en encuentro.

Macri rechazó de esta manera el ofrecimiento que le había hecho en público Javier Milei para que se convierta en su Canciller en un eventual mandato. Ya es el segundo distanciamiento que realiza del candidato liberal en esta semana.