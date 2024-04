Video: La desagradable chicana por el superclásico de un diputado de Neuquén en una sesión

Mundialmente conocido es el fanatismo que genera el fútbol en los argentinos, a pesar de eso, la lógica indica que existen ámbitos institucionales donde la pasión de los hinchas no debería sacarse a relucir. Uno de ellos es el legislativo. Esto no fue lo que ocurrió el miércoles en el cierre de la sesión en la Legislatura de Neuquén, que terminó con una chicana desagradable por parte de uno de los diputados.

El legislador peronista Darío Martínez, hizo uso de la palabra para chicanear públicamente con el resultado del superclásico argentino del pasado domingo, que le ganó Boca a River por 3 a 2.

Justo al finalizar la jornada en el recinto y antes de que la presidenta de la Legislatura Gloria Ruíz convoque a los diputados para seguir la deliberación de proyectos al otro día, Martínez solicitó la palabra.

“Perdón, diputado Martínez, tiene la palabra», dijo la vicegobernadora.

“Yo era para consultar si se pudo ver la lista de oradores, porque cuando es chiquita no entra toda, pero cuando no es muy grande no entra toda y el otro día varios quedaron llorando”, lanzó Martínez antes de agregar “el domingo”.

De fondo se escucha un «según el var no» de otro legislador, confirmando que la chicana era por la polémica jugada que terminó con un gol anulado para River, tras la revisión arbitral.

«Usted dice diputado porque ganó Boca«, finalizó Ruiz, tratando de clarificar lo expuesto por el diputado. La secuencia terminó con Martínez haciendo un gesto en su pecho aclarando que es hincha de Boca.

Después del inoportuno momento, Ruiz dio por finalizada la sesión del miércoles.