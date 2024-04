Llancafilo les contestó al vicerrector y al MPN, y calificó la sesión como «un circo mediático»

Osvaldo Llancafilo explicó en RÍO NEGRO RADIO por qué no participó de la sesión. Foto: archivo Cecilia Maletti.

El diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Llancafilo, ratificó su decisión de no dar quórum el miércoles para la sesión del Congreso que buscaba discutir los presupuestos universitarios porque evaluó que era prestarse a un «circo mediático». «Fue un pedido de sesión por parte del kirchnerismo, que no era para tratar ninguna ley, que no iba a resolver el problema», sostuvo el legislador en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Llancafilo dijo que el sector que convocó ayer es el mismo que «congeló el presupuesto» y que quedó debiendo «más de 120.000 millones para escuelas públicas de Neuquén».

«Lo que se buscó hacer fue un circo aprovechando una expresión genuina del pueblo», planteó el diputado del MPN, quien analizó que «lo que importa es cumplir con el objetivo que planteó la mayoría silenciosa en la marcha».

«Yo a la mayoría silenciosa no la escuché pedirles a los diputados que al otro día de la marcha genuina hicieran una sesión en el Congreso», afirmó. Describió la movilización como «sin banderías políticas» y consideró que quienes participaron «les escapaban a los políticos que buscaban sacarse fotos».

«Lo que la gente está pidiendo es mayor presupuesto para la educación pública. Eso se resuelve pidiéndole al Ejecutivo que envíe el proyecto de presupuesto 2024 y allí asegure las partidas correspondientes o que bien que firme un decreto. Ese es el camino, esto no lo va a resolver la Cámara de Diputados. Es mentira cuando dicen que en esta sesión se iba a resolver», insistió.

Consultado sobre por qué no bajó al recinto para clarificar su posición, Llancafilo respondió que había recibido «cientos de mensajes» en su teléfono, agradeciéndole por no haberse «prestado a un circo partidario».

«El vicerrector no se acuerda lo que se habló en la reunión»

Llancafilo le contestó al vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue, Paul Osovnikar, quien dijo este jueves, también por RÍO NEGRO RADIO, que le había llamado la atención que el diputado no diera quórum en la sesión especial de ayer. «Para mí la palabra todavía vale», afirmó el académico.

«En la reunión con la rectora Beatriz Gentile, de la que participó también Ana Pechen, expliqué clarito, cuando hicieron mención a esta posible sesión especial, que si se trataba exclusivamente el sistema universitario creo que se podía hacer una expresión sin ningún problema, pero que si eso se mezcla con políticas partidarias no voy a acompañar una sesión para que se plantee un circo mediático como sucedió ayer».

«Si el vicerrector no se acuerda lo que se habló en esa reunión, yo se lo recuerdo«, manifestó.

También apuntó contra los diputados provinciales del MPN que ayer lo cuestionaron como Daniela Rucci y Ramón Fernández. «Son sectores de mi partido que salen a embanderarse en causas sin que la gente les haya dado la representación», evaluó.

«Yo hace rato dejé de pedirle permiso a los denominados popes del MPN para hacer declaraciones», aseguró.

Cómo votará Llancafilo la Ley Bases: Ganancias y reforma laboral

este jueves comenzará a debatirse la Ley Bases y el paquete fiscal. Ayer las negociaciones se encauzaron hacia el final de la tarde tras una serie de desencuentros con la UCR y Hacemos Coalición Federal por la reforma laboral y el impuesto al tabaco, dos temas sensibles del proyecto insignia de Javier Milei.

Acerca de esto, el diputado nacional indicó que votará en contra de la reforma laboral, «porque se está discutiendo en la justicia».

En cuanto al paquete fiscal donde se está discutiendo restituir ganancias, «también voy a votar en contra», dijo. «Estoy siendo coherente con una postura que tuve siempre en mi vida política de no hacer demagogia ni utilizar las expresiones genuina del pueblo», agregó.

