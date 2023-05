Video: llegó el nuevo avión presidencial envuelto en otra polémica, ahora por una maniobra

El nuevo avión presidencial llegó esta tarde al país envuelto en otra polémica, en este caso no por su costo, sino por la arriesgada maniobra que realizaron los pilotos de la aeronave en la aproximación a la pista.

El Boeing 757-200, pintado con la bandera argentina, reemplazará al Tango 01. Los expertos aseguran que fue “innecesaria” la forma utilizada para llegar a Aeroparque.

“El avión puede hacer la maniobra. Ahora, ¿es necesario? Si no hay nada coordinado o alguien no le pidió que lo haga, desde mi punto de vista, es bastante ilógico. Es un avión nuevo, los pilotos vienen recién habilitados en el avión. Era sólo un traslado de avión”, expresó a infobae Carlos Rinzelli, piloto y consultor aeronáutico, quien además advirtió que las condiciones meteorológicas no eran las ideales.

Tras la llegada de la aeronave, el Gobierno nacional comenzará el proceso final para que el nuevo ARG01 reemplace al ya fuera de servicio Tango 01, la aeronave que fue adquirida por el ex presidente Carlos Menem durante su gestión en los 90 y que no vuela desde hace varios años.

Ya está en la Argentina el nuevo avion presidencial ARG 01 que reemplaza al Tango 01. Hizo vuelo razante por Aeroparque. Llegó de Miami. Costó USD 25 millones. pic.twitter.com/7guRlGoihc — Norberto Dupesso (@norbertodupesso) May 25, 2023

La nueva aeronave insignia de la flota presidencial que demandó una inversión cercana a los USD 25 millones y tiene capacidad para transportar 39 pasajeros.

Cuenta con una suite principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones.

Cómo fue financiada la compra del nuevo Tango 01

El Boeing 757-256 fue fabricado en el año 2000, por lo que debió ser sometido a mantenimiento. Todas estas reparaciones se realizaron en los talleres de la empresa Citadel Completions, en Luisiana.

El aparato identificado con la matrícula N7575AG tiene capacidad para 39 pasajeros, un dormitorio principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones.

La operación se realizará mediante un incremento presupuestario y un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 12 millones de dólares a 10 años.