Viedma: la residencia universitaria del Curzas ya tiene un 13% de avance

La residencia del Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur (Curzas) ya registra un 13% de avance y entra en una etapa clave de ejecución, con trabajos de mampostería de elevación y realización de contrapisos en la totalidad del edificio.

El proyecto es financiado por el Estado provincial y el gobierno lo explica en «su política de fortalecimiento de la infraestructura educativa, con una inversión de $1.699 millones».

La obra fue adjudicada a la empresa Ingeniero Alejandro Lozano SRL y actualmente genera empleo para cerca de 20 trabajadores, con impacto directo en la actividad local de la construcción.

Ezequiel, capataz de la obra, explicó que «nos encontramos ejecutando la obra de la residencia estudiantil con un buen ritmo de avance» y detalló que «actualmente estamos realizando mampostería de elevación en la totalidad de la obra y los contrapisos».

Un edificio pensado para estudiar y vivir

La futura residencia incluirá áreas de alojamiento, espacios de estudio, servicios comunes y sectores de uso compartido. También contará con habitaciones adaptadas para personas con discapacidad.

Ya se construye en Viedma la residencia del Curzas que dará solución habitacional a estudiantes rionegrinos. Foto: gentileza.

El objetivo central es que más jóvenes del interior rionegrino puedan radicarse en Viedma para estudiar una carrera universitaria, reduciendo la barrera habitacional que hoy limita esa posibilidad.

Dónde se construye y cómo será

El nuevo edificio se emplaza sobre la calle Ricardo Balbín, entre Monseñor Esandi y Castello, y tendrá una superficie total de 759 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. El plazo de ejecución previsto es de 480 días.

Una vez finalizada, la residencia tendrá capacidad para alojar a decenas de estudiantes provenientes de distintos puntos de Río Negro y la Patagonia.