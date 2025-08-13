Se firmó el contrato y comienza la construcción de la residencia universitaria del Curzas en Viedma

Distintas obras para Viedma fueron anunciadas este martes durante un acto que se realizó en el salón Gris de la Casa de Gobierno. Se destacan un primer aporte Provincial para que el municipio local inicie la pavimentación del bulevar Ituzaingó, la entrega del pliego para la licitación de la obra de iluminación de parte de la ruta Provincial N° 1, en su recorrido urbano, y la firma del contrato para la construcción de la residencia universitaria del Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur (Curzas).

En cuanto a la obra de pavimento en el bulevar, entre Wintter y Perón, que conecta los barrios Álvarez Guerrero, Zatti y Santa Clara con el centro de la ciudad, se trata de 100 millones de pesos de más de 500 millones que tiene como costo final y se hará con cargo a los frentistas tras ser relegada por el Gobierno Nacional.

La iluminación de la ruta 1 será entre la rotonda Cooperación, frente al campus de la UNRN, y la calle Castelli, uno de los accesos a los barrios Lavalle y Álvarez Guerrero, con una inversión superior a los 300 millones que permitirá la colocación de 73 luminarias led en una extensión de 2.000 metros.

Por último, la residencia universitaria es una obra de 760 metros cuadrados con una construcción en dos plantas y 20 habitaciones con una inversión de casi 1.700 millones de pesos.

Durante el acto el gobernador Alberto Weretilneck señaló que las obras «representan un proyecto y planificación de ciudad, con educación pública, con el lugar para los sueños de las familias; son todos conceptos de un profundo valor y de aspectos que tienen que ver con el vivir mejor, con el rol central del Estado provincial».

Dijo que «un proyecto de ciudad surge de un montón de particularidades que hacen el todo, y lo que firmamos hoy tiene que ver con la síntesis de lo que consideramos que es el proyecto de ciudad de Viedma, que no se impone con una mirada centralista, sino con una mirada federal».

En tanto, el intendente Marcos Castro sostuvo que «se trata de obras muy esperadas porque nos permite dotar de más infraestructura a esta zona de la ciudad» y destacó que «el acompañamiento del gobierno provincial es clave para seguir mejorando nuestros municipios ya que hoy solo contamos con el apoyo financiero de la provincia».

«Son proyectos y planificación para la capital de las y los rionegrinos, que significan trabajo y bienestar para la comunidad viedmense» remarcó el jefe comunal.