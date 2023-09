Villaverde abre los brazos a los que se suman a Milei y sale a explicar las ideas

Lorena Villaverde, la primera candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza con Fe en Río Negro, llegó a Bariloche en un nuevo tramo de la campaña electoral de cara a las generales de octubre, donde dijo que votará en el Congreso “de manera incondicional” todos los proyectos que impulse Javier Milei -en caso de ser presidente de la nación- y destacó el incremento de adeptos que tuvo la fuerza luego del triunfo en las PASO.

La lista del libertario en Río Negro fue la más votada y por eso la fuerza se esperanza con poder incorporar un segundo diputado nacional por Río Negro, con el dirigente de Uatre Miguel Muñoz, que secunda a Villaverde. A nivel país la expectativa está puesta en sumar 40 bancas de diputados y una docena de senadores.

De cara las elecciones del 22 de octubre, Villaverde dijo que continuará “haciendo lo que venimos haciendo, que nos dio resultado, no esperamos que Javier (Milei) sea el que traccione, vamos a ir a buscar a los vecinos, para que nos conozcan, a cada rionegrino que está desencantado con lo que le han venido mostrando los políticos que son los mismos de siempre, queremos llevarle nuestra propuesta”, dijo la candidata a diputada nacional oriunda de San Antonio Oeste, que no esconde su condición de novata en la política, ya que se sumó a la propuesta en el verano, meses antes de ser candidata a intendenta de San Antonio Oeste, donde quedó en tercer lugar.

La candidata afirmó que todos los dirigentes que se sumen a la propuesta son “bienvenidos” y así lo afirmó respecto del sindicalista de Uthgra de Viedma, Roberto Vargas, quien dijo que ya está en contacto con sus referentes en la capital provincial. “El 22 (de octubre) tenemos que cuidar los votos de la Libertad, cuanto más gente se sume a poder llevar adelante esta custodia de la democracia son muy bienvenidos y necesarios todos”, afirmó.

La dirigente indicó que creció la cantidad de adeptos a la propuesta de Milei después de las PASO e incluso en Río negro a diario se acercan seguidores para sumarse voluntariamente como fiscales de mesa. También afirmó que se comenzaron a abrir “Casas de la Libertad” en Bariloche, Viedma, San Antonio, Villa Regina, Choele Choel, Cipolletti, Lamarque y El Bolsón.

Con la tarea de «aclarar» las propuestas de Javier Milei

Según Villaverde, una de las “misiones” en esta etapa de campaña -que la tiene de recorrida por la provincia- es “aclarar” la propuesta de Milei porque a su entender “la casta tiene sus amigos ensobrados que permanentemente le están diciendo a la gente cosas que no son. Pero lo importante es la cantidad de datos que podemos dar y el dato mata al relato”, afirmó, rodeada de referentes de Bariloche de distintas agrupaciones identificadas con los libertarios y entre otros, el exministro radical Germán Jalabert.

En este punto, mencionó que la dolarización de la economía formó parte de un “artilugio de la comunicación para llegar, para que en cada mesa de cada hogar se hable de la propuesta de Milei y eso se logró”, aunque ante la consulta de la prensa, luego matizó que se trata de una propuesta de libertad de monedas, aludiendo que en Bariloche es muy utilizado el dólar como segunda moneda, en Mendoza el peso chileno y el Jujuy el peso boliviano.

También indicó que las expresiones de Milei respecto del cierre de organismos no son lineales sino que se refieren a “limitar el gasto público” con personal que no es necesario o con proyectos que no tienen un valor científico y social. Allí mencionó a la esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof por su línea de investigación en el Conicet vinculada al “oscurantismo y el tarot”, afirmó.

«Se cierra, se reformula, se resignifica, se sostienen los proyectos científicos necesarios, los investigadores de calidad», afirmó.

El futuro rol de Villaverde en el Congreso

“Voy a apoyar incondicionalmente todo aquello que Javier Milei presente como proyectos de ley para sacar a la Argentina de la decadencia”, afirmó y dijo que para los rionegrinos que se compromete a “poner en la mesa las leyes que restringen, que le quitan la posibilidad al empresariado rionegrino, al trabajador rionegrino, de incentivar y potenciar la actividad económica. Todo aquello que signifique reforma, derogaciones de leyes que restrinjan la posibilidad de crecimiento, ahí vamos a estar nosotros de pie”, prometió.

Además, Villaverde se identificó como “pro-vida” y cuestionó que sea el Estado el que solvente las “decisiones personales si una mujer quiere abortar”. Además indicó que trabaja con el referente de Villa Mascardi, Diego Frutos, y ratificó que defiende la propiedad privada.