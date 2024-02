Villaverde prometió seguir trabajando por «la ley que necesita el pueblo»

En línea con las expresiones de todo el arco oficialista de La Libertad Avanza tras el regreso a foja cero de la Ley Ómnibus, la diputada por Río Negro, Lorena Villaverde, habló de «apuntar alto» y prometió seguir trabajando por la «ley que necesita el pueblo argentino, no el Poder Ejecutivo».

«Apuntar alto y fracasar está muy bien, lo malo es apuntar bajo y ganar no? Vamos a seguir trabajando por una ley que necesita el pueblo argentino, no el Poder Ejecutivo», deslizó la parlamentaria anoche luego de la agitada sesión en Diputados.

Apuntar alto y fracasar está muy bien, lo malo es apuntar bajo y ganar no? Vamos a seguir trabajando por una ley que necesita el pueblo argentino, no el poder ejecutivo. Representamos al 56% de argentinos que eligieron un cambio y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes…