VIDEO – Con el DNU vigente, Adorni ratifica que el Gobierno busca la «modernización» del esquema laboral

Manuel Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, desarrollada desde las 11 de esta mañana, expresó que les llama la atención «que no se entienda que uno de los aspectos que necesita una modernización es el laboral, el gobierno considera que necesita reformas urgentes. La argentina tiene hoy una riqueza per cápita mas baja que lo que tenía en el año 2011, lo que significa básicamente que el país no está creciendo.»

Además remarcó que, «hace diez años que no se crean empleos privados de calidad, cuándo uno analiza los números de empleo, lo único que ha crecido en Argentina son los empleos informales o los estatales».

También dijo que les llama la atención «Creer que esta dinámica, al menos de los últimos diez años, no está relacionada con la normativa laboral» y que no se haga esa lectura.

En su habitual conferencia de prensa diaria, El vocero presidencial. hizo referencia a otras cuestiones cómo que Argentina tiene la menor cantidad de empresas por habitantes, siendo las que generan empresas de calidad. Además los salarios del país son de los mas bajos de la región y para completar, buena parte de la economía son informales. Por eso, les resulta llamativo que esta no sea la misma lectura que hace parte de la diligencia sindical que representa a estos trabajadores que tienen malos salarios, que parte de ellos están en la informalidad y que no logran conseguir mejores empleos.

Manuel Adorni destacó que el espíritu de las reformas que tienen que ver con el ámbito laboral están en línea con mejorar todos estos aspectos, generar trabajo en blanco, empleo de calidad, y que las empresas inviertan y que los salarios mejoren.

Otro de los aspectos que al Gobierno de Milei les llama la atención es «porqué esta misma diligencia sindical, el último paro sindical que hizo fue en el 2019, cuándo lo cierto es que, durante la gestión anterior que no hicieron paro, los trabajadores no dejaron de perder poder adquisitivo, la inflación fue en torno al 900%. » es llamativo que quienes defiendan de manera legítima los intereses de los trabajadores, no hayan percibido, lo que están percibiendo en 17 días de gobierno, que no lo hayan percibido en los cuatro años de gobierno que tuvieron para analizar la situación», dijo también que «tal vez la defensa de los trabajadores esté sesgada por algunos otros intereses»

El vocero presidencial, afirmó hoy que el monto del bono que en febrero se pagará a los jubilados «aún no está definido«, si bien el aporte extra para el sector previsional para el mes de enero será de «55 mil pesos».

Entre las cosas que dijo durante la conferencia de prensa, Adorni justificó hoy la decisión del Gobierno argentino de no participar del bloque de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) al argumentar que el «cambio» en materia de política internacional «amerita un proceso de análisis mucho más profundo que el que entendemos se había tomado con el Gobierno anterior».