¿Wado, Grabois?: qué dicen desde el Frente de Todos de Neuquén después del acto de Cristina Kirchner

El discurso de Cristina Kirchner ayer, en el acto del 25 de mayo, dejó la expectativa sobre cuál será la fórmula a la que acompañará en las próximas elecciones, teniendo en cuenta que el 14 de junio vence el plazo para anotar las alianzas. Desde el Frente de Todos de Neuquén, la diputada del Frente Grande Soledad Martínez resaltó el llamado al «pacto democrático» de la vicepresidenta, pero negó que su espacio apoye alguna candidatura. En cambio, la también diputada Lorena Parrilli lideró a un grupo de militantes que viajó a la plaza de Mayo con carteles de «Wado es Cristina».

En diálogo con «Arranquemos» por RÍO NEGRO RADIO, Martínez resaltó el carácter político y coyuntural, de cara a las elecciones, que tuvo el acto de ayer por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en la presidencia.

Destacó que la Cristina Kirchner realizó una lectura «imprescindible» sobre lo mal que estaba el país en el 2003 y cómo «los responsables amenazan nuevamente con aplicar esas viejas recetas y esas fórmulas para terminar el proyecto que hace mucho tiempo representan».

Con referencia al simbolismo del que se cargó la cercanía de los ministros Eduardo «Wado» de Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía) a la vicepresidenta, señaló que «si bien puede haber algo» también estaban muchos otros referentes, entre los que mencionó a Axel Kicillof, que representan las líneas que conforman el Frente de Todos.

Martínez se refirió al lugar que, considera, viene tomando Cristina Kirchner más allá de su denuncia de proscripción del peronismo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Recalcó que la vicepresidenta se presenta como una articuladora con vocación de reconstruir el diálogo, llamando a un «nuevo pacto democrático» a todas las fuerzas, más allá de las diferencias, y «a denunciar las amenazas que algunos espacios significan para la democracia».

Sobre este punto, se le consultó si no era contradictorio que el presidente Alberto Fernández no haya sido invitado. Para la diputada se trató de un aspecto al que «no hay que darle más entidad» porque la vicepresidenta invitó al arco político y el mandatario manifestó estar abocado a la gestión, por lo que no será candidato.

En contraposición, señaló que estuvieron presentes casi todos los integrantes del gabinete y los gobernadores peronistas más fuertes, junto a distintos referentes de las líneas del Frente de Todos. Esto, a su entender, es una «clara decisión de buscar herramientas para que esos matices se sigan expresando».

Martínez también fue consultada sobre su el Frente Grande apoya la candidatura a presidente de Juan Grabois, a lo que respondió que la única referencia que tienen es la de Cristina Kirchner por lo que acompañarán su decisión.

Poco tiempo después que terminara el acto en la plaza de Mayo, de Pedro publicó en sus redes sociales un spot con no solo una clara vocación de campaña, sino de que sea de alcance nacional. A la vez, aparecieron afiches con la foto del ministro junto a la vicepresidenta y el lema: «Se viene Wado». Pero, antes, desde Neuquén había partido un contingente de militantes con carteles de «Wado es Cristina».

El grupo viajó liderado por la diputada Lorena Parrilli, quien, en sus redes, reformuló el lema del acto de ayer, «Imitemos con el ejemplo», en referencia a Néstor Kirchner.

En sus redes sociales, Parrilli posteó: «Neuquén presente en la plaza. Imitemos el ejemplo de Néstor. Wado es Cristina».

En las publicaciones no faltó el video del grupo que viajó desde Neuquén agradeciendo la experiencia y charlando con Oscar Parrilli:

