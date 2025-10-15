Weretilneck consideró una «extorsión» el mensaje de Trump y alentó a la «libertad de votar» de los argentinos

El respaldo al presidente Javier Milei y aliento al voto a los libertarios en las elecciones del 26 de octubre que hizo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue analizada por el gobernador Alberto Weretilneck como una “extorsión” y alentó a que el “pueblo argentino” tenga la “libertad de votar”.

“Como país nosotros no podemos aceptar los condicionantes que pone un país extranjero, en este caso Estados Unidos, diciendo nosotros acompañamos pero a cambio de esto tienen que votar a fulano o a fulano”, dijo Weretilneck en una rueda de prensa en Bariloche previo al acto para la firma de contratos de obras de servicios básicos que la Provincia financiará para el campus de la Universidad de Río Negro.

El mandatario dijo además: “No creo, no veo que el pueblo argentino se deje extorsionar o apretar de esta manera, creo que la libertad de votar lo que nosotros consideramos que es mejor para nuestras familias, para nuestras instituciones y para nuestro país va a seguir estando en total decisión del pueblo argentino”, afirmó.

También entendió que la posición de Estados Unidos respecto de las elecciones de medio término y el condicionante de apoyo a futuro al país no tendría “incidencia positiva a favor del Gobierno”.

Weretilneck apuntó además al presidente Milei al señalar que “incumpió dos contratos con su electorado y con el país” y puntualizó que uno es la “lucha contra la corrupción, la transparencia y la ética en la administración pública” aludiendo a una incongruencia con las denuncias por el manejo de los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad y por los “casos de narcotráfico”, sin mencionar específicamente a qué se refería.

En segundo orden remarcó que Milei en su campaña por la presidencia dijo que “no iba a endeudar más al país” y sin embargo en 18 meses de gobierno “se endeudó en 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y ahora otros 20.000 con el Tesoro norteamericano”.