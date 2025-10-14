Milei y Trump en clave electoral: Estados Unidos retirará su apoyo si Argentina deja «la libertad para volver al populismo»

El presidente Javier Milei y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron este martes en la Casa Blanca. Tras el encuentro, el mandatario argentino utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo de Estados Unidos y enviar un contundente mensaje con tono de advertencia de cara a las próximas elecciones 2025: «Si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país».

Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca.



Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de… pic.twitter.com/JfGs0DnIyw — Javier Milei (@JMilei) October 14, 2025

Por las declaraciones de ambos presidentes, la reunión estuvo marcada por los comicios de octubre y las presidenciales de 2027. «Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina«, dijo Trump en una conferencia de prensa.

De inmediato, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor de Milei, Santiago Caputo, salieron a aclarar que el líder republicano se refería a las elecciones de 2027. Pero el posterior comunicado del mandatario argentino parece reflejar cierta urgencia.

«Yo confío en que esta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado», remarcó.

Qué dijo Javier Milei luego de su encuentro con Donald Tramp

«Muchas gracias presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca», comenzó Milei su posteo en la red social X. Allí, reafirmó su promesa de campaña de convertir a Argentina en un «aliado estratégico» de Estados Unidos, un paso que consideró fundamental para «Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)», en un claro guiño al eslogan de su par norteamericano.

El mandatario argentino calificó el apoyo de Washington como «de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido» y, acto seguido, tradujo la postura estadounidense en un mensaje directo al electorado argentino.

«La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País. En su defecto nos van a seguir acompañando», sentenció el Presidente.

Pese a la advertencia, Milei se mostró confiado en el rumbo elegido por la ciudadanía. «Confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado», concluyó, antes de cerrar con su característico «VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!».

*Con información de Agencia Noticias Argentinas

¿Elecciones 2025 o elecciones 2027? La explicación del Gobierno de Javier Milei sobre los dichos de Trump

«El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás«, remarcó el vocero, Manuel Adorni.

El que también se pronunció fue el asesor de Javier Milei, Santiago Caputo. «Clarísimo el presidente Trump: Si en el 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos. Tenemos la oportunidad histórica de volver a ser una potencia mundial, no la dejemos pasar», enfatizo.