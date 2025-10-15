Nueve días a todo o nada por un voto: tramo final en la campana de Río Negro

En las redes sociales, en los medios de comunicación y en las calles la campaña electoral por un lugar en el Congreso de la Nación en representación de Río Negro se palpita y entra en el tramo final.

Nueve días restan para que inicie la veda electoral, que comienza el viernes 24 de octubre, por eso las fuerzas políticas de Río Negro intensifican sus recorridas, reuniones y actividades para buscar el voto de un electorado de alrededor de 550.000 personas.

La agenda de las fuerzas de Río Negro en el tramo final

A la espera de una confirmación de la eventual visita del presidente Javier Milei, la diputada y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, que el fin de semana recorrió Bariloche y El Bolsón, estará parte de esta semana en Buenos Aires por su función y luego regresará a la provincia para seguir su contacto directo con el electorado afín al modelo nacional en el Valle Medio. Con una agenda aparte sigue el candidato a diputado Aníbal Tortoriello, que se muestra solo en la cartelería callejera pero en territorio sumó a sus recorridas al segundo candidato al Senado, Enzo Fullone.

Los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro también intensifican sus recorridas y en paralelo el gobernador Alberto Weretilneck, que es la imagen central de su campaña. El espacio mantiene visitas institucionales y recorridas, y también organiza actos sectoriales, como uno exclusivo para mujeres que comandó la segunda candidata a senadora Andrea Confini y otro encuentro en Fernández Oro con el primer candidato al Senado, Facundo López.

El oficialismo estuvo en pleno también el fin de semana en Bariloche y por ahora no tiene previsto un acto de cierre.

Weretilneck es la imagen central de la campaña de Juntos Defendemos Río Negro. Foto: Chino Leiva

En Fuerza Patria, el diputado y candidato a senador Martín Soria estuvo en Godoy, Sierra Grande y Río Colorado con recorridas, encuentros de cercanía y también con actos en unidades básicas. Aparte mantiene su propia agenda la candidata a diputada Adriana Serquis y podrían confluir en alguna actividad de cierre que hasta ayer no fue difundida.



Juan Martin, el candidato a senador del PRO, sigue de recorrida junto a la candidata a diputada Martina Lacour a bordo de “la martineta” y sumó también su jingle de campaña alusivo al móvil en el que recorren la provincia. Ayer Martin recibió un fuerte respaldo del expresidente Mauricio Macri, que a través de un video dio “todo su apoyo” y mencionó que encabezan “una gran patriada amarilla que están llevando adelante en la provincia”. Hoy estarán en Río Colorado y organizan dos cierres en Bariloche el miércoles próximo y en Roca el jueves. Antes de la veda esperan tener alguna actividad junto al chubutense Ignacio Torres.

Ariel Rivero, candidato a senador de Primero Río Negro, no descansa en el tramo final. Ayer estuvo en Regina, Roca, hoy sigue por el Valle Medio, y continuará hacia Viedma y retornará el fin de semana al Alto Valle. La próxima semana estará en Bariloche, El Bolsón y Región Sur para tener su cierre “con una reunión amplia con jóvenes” en Viedma.

Los partidos de izquierda también concentran sus esfuerzos en los últimos días, en los momentos libres porque mayoritariamente son trabajadores sin licencia. Alhue Gavuzzo, la candidata a senadora por el Frente de Izquierda estuvo en el Alto Valle y el fin de semana tendrá actividades para llevar la propuesta en Bariloche y El Bolsón.

La candidata a senadora por el Movimiento al Socialismo, Mónica Martin, junto a sus pares esta semana priorizará las actividades en el Alto Valle y luego llegarán a la Región Sur y a Viedma en el tramo final. La campaña es «a pulmón» con recursos personales.