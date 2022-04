«Weretilneck desguazó a la UCR y quiere hacer lo mismo con el peronismo»

«No me sorprende lo de Weretilneck, que busca ampliar su partido intentando sumar al peronismo. Ya lo hizo con la UCR que terminó desguazando y ahora quiere hacer lo mismo con el peronismo. Sí me sorprende y alarma la intención de algunos compañeros, que dicen cosas en los medios, pero no donde deben decirlo, que es en el órgano partidario». Así habló ayer María Eugenia Martini, presidenta del bloque del Frente de Todos en la Legislatura de Río Negro, al referirse al escenario político provincial con miras al 2023.

Martini, claramente en contra de una posible alianza con el partido provincial, dijo que «esto es ser el furgón de cola, es no tener la más mínima injerencia en las decisiones, como ya ocurre con la UCR, con todo respeto al radicalismo, cuyos dirigentes perdieron protagonismo«.

La legisladora dijo que «las crisis son claramente parte de nuestra historia como partido y de esas crisis surgen oportunidades para volver a ser una opción en la provincia, de eso debe ocuparse nuestro partido, en eso debe estar ocupado el partido».

Martini afirmó que «es falso que no tengamos proyecto ni dirigentes de peso que puedan ser una opción con miras a las eleccones del año que viene». Y en ese contexto mencionó a Silvina García Larraburu, a María Emilia Soria (que ya dijo que irá por otro mandato en Roca), a Martín Soria, a Gustavo Casas como posibles candidatos. Sin embargo, cuando la consultaron en Digan lo que Digan de RN Radio si le gustaría ser candidata a gobernadora, respondió que «sí, si los compañeros así lo consideran si me gustaría».

No dudó en marcar a Martín Doñate, el senador, como el «estratega. Me sorprenden los estrategas. Si Doñate tiene esa estrategia sea él quien se lo diga al partido y no tengamos que enterarnos por los medios«. Agregó que «la presidenta del partido (Alejandro Más) debe ponerse a la cabeza y trabajar para que el partido deje en claro su proyecto político para los rionegrinos. El partido tiene proyecto, y el partido debe ponerse a trabajar para mostrarlo a la sociedad».

Finalmente Martini ratificó el apoyo al proyecto de Hidrógeno Verde, cuyo debate comenzó hoy en la Legislatura.

Escuchá la entrevista a la legisladora María Eugenia Martini, con Digan lo que Digan por RN RADIO:

