Weretilneck dio fechas de paritarias para enero y garantizó la continuidad de contratados

El gobernador Alberto Weretilneck fue interceptado por dirigentes gremiales de Unter, ATE y CTA Autónoma durante sus actividades en Bariloche y allí señaló que entre el 7 y 8 de enero realizará la convocatoria a paritarias.

Los sindicatos estatales reclaman la reapertura de paritarias con urgencia porque pasó noviembre y termina diciembre sin una convocatoria, luego de que el Gobierno otorgó dos sumas fija en tres escalas de montos, que van de los 50.000 a 100.000 pesos, para los estatales que abonó a fines de octubre y de noviembre.

Weretilneck la semana pasada dijo a RÍO NEGRO que el diálogo se retomará en enero y advirtió que el análisis de la oferta salarial será en función de los ingresos.

El viernes por la tarde, en oportunidad de un acto por la apertura de sobres de dos licitaciones en el Centro Administrativo Provincial de Bariloche, dirigentes de Unter, ATE y CTA Autónoma de Bariloche interceptaron al gobernador para entregarle petitorios por el tema salarial y también la situación del Ipross. La respuesta del gobernador fue que entre el 7 y 8 de enero sería la convocatoria, mientras que a unos pasos seguía atento la conversación el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, que era parte de la comitiva oficial.

“Entendemos que el dinero no alcanza, no está en discusión eso, pero la discusión es qué le podemos pagar”, dijo el gobernador luego de que los referentes gremiales señalaran la necesidad de una recomposición salarial porque “no llegamos con el sueldo al 15 de cada mes”, esgrimió Patricia Molina, de la CTA Autónoma.

Weretilneck reiteró que se debe tener en cuenta “los recursos que tiene la Provincia” y señaló que Río Negro “viene perdiendo 10.000 millones de pesos por mes de impuestos nacionales”.

El mandatario se comprometió a “buscar una solución” para la demanda salarial.

El gobernador ratificó la continuidad de los contratos

También en ese contexto y ante la demanda de Luis Urra, secretario adjunto de ATE Bariloche, que planteó la continuidad de los contratados a los que se le vence el convenio laboral el 31 de diciembre, el gobernador ratificó que “está dada la renovación”.

En esta condición están más de 2.500 estatales, según advirtió semanas atrás el gremio ATE que formalmente había pedido la continuidad de los contratados.