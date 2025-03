Weretilneck habló del cobro a las petroleras por el oleoducto y dijo que la Provincia «no tiene apuro»

El aporte que Río Negro percibirá por el paso por su territorio del oleoducto Vaca Muerta-Punta Colorada sigue en debate.

“Se avanzó, pero todavía estamos lejos”, declaró este viernes el gobernador Alberto Weretilneck al diario RIO NEGRO en relación a las negociaciones con el consorcio Vaca Muerta Oil Sur, conformado por YPF y otras seis compañías.

“La Provincia tiene todo el tiempo del mundo. No nos apura nada”, desaceleró frente a la diligencia que transmiten las petroleras. “Tiene que decidir la industria”, trasladó así la respuesta al consorcio.

En los últimos días, fuentes de YPF afirmaron que el acuerdo por el canon era inminente y ya lo estimaban para esta misma semana. Se adelantó que la percepción para el Estado rionegrino no estaría atada a la cantidad de petrólero que se exporte, que fue la solicitud inicial de la administración provincial, sino a una suma fija anual.

Ayer, después de participar de la apertura de un Seminario de Cebolla del Mercosur en Viedma, el gobernador habló de la negociación con las petroleras y admitió los avances, aunque insistió en que “falta mucho por discutir”.

En principio, Weretilneck reiteró que Río Negro planteó “desde el primer día a la industria que el uso de nuestro golfo tenía que tener, de alguna manera, beneficios” para la Provincia y los rionegrinos. Esta insistencia gubernamental se explica porque las petroleras argumentan que esa exigencia apareció en el último tiempo.

Este viernes, en Viedma, El gobernador Weretilneck envió un mensaje a las petroleras, en referencia a que los tiempos del acuerdo dependen de ellas. Foto: Marcelo Ochoa

En el diálogo periodístico, el gobernador explicó que “cuando se modificó la ley que prohibía el uso de Golfo para cualquier tipo de actividad que tenía que ver con la explotación, exportación y prospección de gas y petróleo”, ya se obligaba al “Poder Ejecutivo a que ese cambio de ese estatus jurídico tenía que tener beneficios para la provincia. Estamos haciendo cumplir con la ley”, expresó.

Destacó que la petición rionegrina es “muy importante no solo para el actual gobierno, sino para las futuras generaciones”.

No nos apura nada. Es un tema que tiene que decir la industria porque son ellos los que van a ganar y deben contribuir con Río Negro”. El gobernador Alberto Weretilneck, en declaraciones en Viedma

“No admitimos que Río Negro sea un pasamanos”, agregó y repasó que en “el proyecto ganan todos. La Nación -mencionó- cobrará más retenciones y más impuestos”. Las petroleras ya ganan porque no pagarán el 3% de Ingresos Brutos por su exportación y, además, venderán a precios internacionales. Y, merecidamente, Neuquén tendrá más regalías. Entonces, no es admisible que la única que no gane sea Río Negro, que pone su territorio, sus rutas, sus ríos y su mar”.

No avanzó en los detalles del actual marco de negociación, aunque aceptó ciertos progresos.

El DIARIO RIO NEGRO lo consultó sobre qué plazos se imponía una resolución. “La Provincia -respondió- tiene todo el tiempo del mundo. No nos apura absolutamente nada. Es un tema que tiene que decidir la industria porque son ellos los que van a ganar y son ellos quienes tienen que contribuir con Río Negro”.

“¿Esta negociación no llega tarde”, apuntó este medio, recordando el debate legislativo y la adhesión de la Provincia al RIGI.

“No -contestó- porque se viene dando desde el momento del tratamiento en la Legislatura. Pero, obviamente, no tenía la visibilidad pública ni el conocimiento actual. Con algunos de los accionistas ya se lleva negociando más de dos años, pero, por distintos motivos, se fue demorando. No es un tema nuevo para nosotros y ni para la industria”.

“Se avanza (en un acuerdo), pero se está lejos aún”, cerró el mandatario rionegrino.

La pretensión provincial partió con un 1% de petróleo exportado. Según diferentes cálculos, ese requerimiento proyecta ingresos de 50 a 60 millones anuales para Río Negro.

Tras el rechazo inicial, las petroleras habrían aceptado un desembolso para el Estado rionegrino, aunque la presente discusión de las partes se habría trasladado a la asignación de un monto fijo anual, abandonando la provincia su propuesta de ingresos ligados al petróleo exportado.

El gobierno provincial espera del entendimiento para formalizar autorizaciones de obras que proyectó el consorcio, integrado por YPF, Pan American, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell.