Weretilneck descartó abrir la discusión del reparto de coparticipación, tras el planteo de Roca

Weretilneck participó de distintas actividades este jueves en Bariloche, entre ellas la presentación de Bariloche a la Carta. Foto: Chino Leiva

La compensación para 14 municipios a los que les aumentó la población, según propuso el gobierno de Río Negro no se modificará y tampoco se abrirá el debate del esquema de reparto, según remarcó este jueves el gobernador Alberto Weretilneck.

Con sus expresiones, el mandatario descartó tomar la propuesta elevada ayer por el municipio de Roca que planteó modificar la proporción que se toma de cada componente (población recaudación y equidad) llevándolo a contemplar un peso mayoritario por habitantes, con el 60%, dejando en 20% cada uno de los otros ítems.

Diario RÍO NEGRO le consultó al gobernador en Bariloche por la compensación y el planteo de Roca: “La discusión sobre cómo se distribuye, qué porcentaje, la manera que se distribuye, es una discusión para otro momento que yo no quiero hoy discutir porque partimos de un vicio central que es que nadie acepta la cantidad de habitantes que fija el Censo”, sentenció.

El gobernador meses atrás había lanzado la iniciativa de modificar el esquema de coparticipación pero en la primera ronda de consultas con los municipios, el Gobierno advirtió un inicial inconveniente por el rechazo de todos al resultado poblacional del Censo 2022.

Weretilneck consideró que el Censo tiene “vicios y no son reales los datos”, y remarcó que ante el rechazo de los intendentes, incluyendo los que ganaban población y los que perdían, según los datos oficiales del organismo nacional, se decidió la compensación por fuera de los recursos que hoy se distribuyen los 39 municipios.

“Si aplico mayor porcentaje a los municipios con más habitantes, perjudico a aquellos que tienen menos habitantes. Beneficiaríamos a 13 municipios y reduciríamos la coparticipación a 26”, argumentó el mandatario y dijo que la manera que el Gobierno encontró para “reconocer el incremento de habitantes, sin afectar a los otros”, fue el aporte que realizará con el Tesoro Provincial.

Insistió que de los 1.020 millones de pesos mensuales (equivalente a unos 685.000 dólares) que se destinarán para compensar a 14 municipios, no se afectarán las partidas actuales de distribución.

El proyecto oficial -que será remitido a la Legislatura luego de la firma de los acuerdos con los intendentes que se realizará el lunes- contempla en la compensación a Fernández Oro, Dina Huapi, El Bolsón, Cipolletti, Cervantes, Los Menucos, Bariloche, Catriel, Roca, Comallo, Ramos Mexía, Darwin, Guardia Mitre e Ingeniero Huergo.