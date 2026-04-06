Weretilneck se toma tiempo para completar el área de Juventud

Con la resolución de la secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura a cargo de Nahuel Astutti, según se oficializó la semana pasada en la reunión de Gabinete, el gobernador Alberto Weretilneck anticipó que se tomará un tiempo prudencial en la conformación del área específica que comandarán los jóvenes.

Astutti debe tener tres secretarios que lo secunden, uno por cada área que comprende la nueva cartera, y la mayor atención está puesta en Juventud porque se trata de un organismo novedoso y que pretende tener una función trasversal en el Gobierno.

“Nos vamos a tomar más tiempo en la conformación de la estructura de Juventud porque consideramos que tiene que tener un diseño distinto”, dijo Weretilneck a la prensa en Bariloche, donde estuvo la semana pasada varios días acompañando el Día del Veterano y los Caídos en la guerra de Malvinas y la Fiesta del Chocolate.

El mandatario remarcó que la cartera será “liderada por jóvenes” y anticipó que no habrá un “dirigente político, ni un adulto” al frente, por eso la búsqueda llevará su tiempo y no será inmediata la conformación completa del área.

Weretilneck dijo que busca ser “coherente” con la búsqueda iniciada de crear una cartera específica para atender las demandas de la juventud rionegrina y afirmó que desde allí se diseñarán políticas públicas para ese segmento etario en materia de “empleo, salud, capacitación, educación, deporte o cultura”.

La conformación de la nueva secretaría con rango ministerial sufre demoras impensadas. Desde que se anunció su creación ya pasaron tres meses y tardó un mes en confirmarse el cargo de Astutti, que fue anunciado formalmente recién la semana anterior en la reunión de Gabinete. Allí fue presentado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.

En el esquema resta confirmarse quien quedará en el lugar de Astutti en Deportes, mientras que en febrero regresó Martín Fraile a Cultura por una designación del gobernador, aunque se desconoce si continuará en el nuevo esquema.

Casualmente el gobernador compartió con Fraile parte del fin de semana largo y asistió en primera fila a una de las presentaciones que realizó la Filarmónica de Río Negro en Bariloche, bajo la dirección del secretario de Cultura.