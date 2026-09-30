Zona Franca Zapala: ya son 27 los usuarios habilitados y buscan convertir el crecimiento en inversiones

La zona franca de Zapala busca adaptarse a la actividad económica de mayor crecimiento en el país. (Zona Franca Zapala)

La Zona Franca Zapala pasó de contar con siete empresas radicadas a comienzos de 2025 a 27 usuarios habilitados en la actualidad, según informó su gerente general, Diego Valitutti. Del total, 24 son empresas nacionales y tres son extranjeras.

El crecimiento se da en paralelo con una estrategia para posicionar a Zapala como un punto logístico para la actividad energética e industrial de Neuquén.

Valitutti explicó en una entrevista que brindó a AM Cumbre que desde agosto la gestión trabaja sobre el desarrollo comercial, estratégico y operativo de la Zona Franca y señaló que todavía existe desconocimiento sobre las herramientas que ofrece.

Uno de los principales beneficios está vinculado con el régimen aduanero.

Las empresas pueden ingresar mercaderías, equipos, repuestos e insumos del exterior y mantenerlos dentro de la Zona Franca sin nacionalizarlos de manera inmediata. Los tributos de importación se difieren hasta que esos bienes ingresan al territorio aduanero general.

Para las compañías, esto permite mantener inventarios internacionales en Neuquén y disponer de ellos a medida que se activa la demanda. El objetivo es reducir tiempos y mejorar la planificación logística y financiera de las cadenas de abastecimiento.

Vincularse al sector energético

“Nuestro desafío actual no es sumar operaciones por sumar, sino lograr que esto se traduzca en actividad real, inversiones y movimiento de mercadería vinculada al sector energético e industrial”, señaló Valitutti en declaraciones a Radio Cumbre Neuquén.

El dato sobre la cantidad de usuarios se conoce en momentos en que el municipio de Zapala busca ampliar la llegada de capitales.

El intendente Carlos Koopmann presentó las ventajas de la Zona Franca ante representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham), la Cámara de Comercio Italiana y la Embajada de Turquía.

Koopmann señaló que a comienzos de 2025 había siete empresas operando y que en septiembre contabilizaba 22, mientras que el gerente general de la Zona Franca informó ahora 27 usuarios habilitados.

La diferencia puede responder a que el municipio contabilizó empresas operando y Valitutti usuarios habilitados, por lo que se trata de indicadores de distinta naturaleza.

Entre los nuevos proyectos se encuentra una planta de compactación de fardos de forraje para exportación, que contempla una inversión inicial de 1,8 millones de dólares y una capacidad de procesamiento de hasta 60.000 toneladas anuales.