“Por debajo de la mesa”: Luis Miguel fue tendencia por Beatriz Sarlo y hay memes

Beatriz Sarlo declaró ayer ante la Justicia, en el marco de la causa que investiga las vacunas ofrecidas “por debajo de la mesa”. Increíblemente en las redes sociales hicieron tendencia a Luis Miguel, por su conocido tema.

Horas después, la escritora y ensayista reconoció que no debió haber dicho que le habían ofrecido la vacuna contra el coronavirus "por debajo de la mesa" porque en realidad la habían convocado para una campaña de difusión masiva para generar confianza en Sputnik V.

El tema se volvió tendencia en Twitter y estallaron los memes.

No debí citar a Luis Miguel pic.twitter.com/9S0rk29bl6

Desde que salió lo de Sarlo en mi cabeza no paro de cantar “por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla, y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical”

No se tu, pero escuche que a la incondicional de Sarlo le ofrecieron por debajo de la mesa la tan preciada vacuna, Sarlo no se si usted es culpable o no, pero entregate...