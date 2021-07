Por dejar afuera a Luis, el joven de Regina, Patricia Sosa retó al jurado de La Voz

"Ojo chicos", les advirtió Patricia Sosa al jurado de La Voz después de no elegir a Luis Carrasco. (Gentileza).-

Que el jurado de La Voz dejara afuera al joven de Villa Regina Luis Carrasco no pasó desapercibido. Al punto que una de las que criticó la decisión fue la reconocida cantante Patricia Sosa. "Ojo chicos" les advirtió a Soledad Pastorutti, Lali Sposito, Mau y ricky y Ricardo Montaner.

"O sea que por muy bueno y ponerle la piel de gallina a los jurados lo bocharon . Ojo chicos" publicó en sus redes sociales. Lo acompañó con el video de cuando se Ricardo Montaner se subió al escenario, junto a Luis, a pedir explicaciones en nombre del joven.

El mismo Montaner dijo que se sintió tan atrapado por la canción que "se olvidó" de darse vuelta para seleccionar a Luis. En el video que publicó Patricia Sosa se ve a sus hijos, Mau y Ricky Montaner, diciendo que no lo eligieron porque si la "Sole" se daba vuelta, el reginense seguramente se iría con ella. La cantante contestó que no quieren que la referencien siempre con el folklore y que si alguien canta en este estilo, no se considere que ella será quien lo seleccione.

Enredados en argumentos, el jurado no logró calmar la visible angustia en la cara de Luis ni la bronca de quienes lo vieron y destacaron su presentación, la que se volcó en las redes sociales.